Dieta ketogeniczna opiera się przede wszystkim na wysokiej zawartości tłuszczów i niskiej podaży węglowodanów. Jej zadaniem jest wprowadzenie organizmu w stan tzw. ketozy, w którym zamiast glukozy jako źródło energii wykorzystuje on tłuszcze i ciała ketonowe.

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Dieta ketogeniczna może nasilać stan zapalny. Kluczowe są tłuszcze

Choć wiele poprzednich badań wskazywało na jej przeciwzapalne działanie, naukowcy z Centrum Onkologicznego Uniwersytetu Cincinnati (USA) zauważyli, że dieta ketogeniczna bogata w długołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe może nasilać stan zapalny. Co więcej, ma też inne szkodliwe skutki dla organizmu. Teraz badacze zidentyfikowali potencjalny czynnik, który może wyjaśniać te rozbieżności.

– Analizując inny aspekt diety ketogenicznej, podążaliśmy za danymi naukowymi i odkryliśmy coś nieoczekiwanego. Nasze wcześniejsze badania wykazały, że nie każda dieta ketogeniczna jest taka sama, a różne rodzaje tłuszczów powodują odmienne zmiany metaboliczne – mówi prof. David Gius, dyrektor University of Cincinnati Cancer Center.

W nowym projekcie naukowiec ze swoim zespołem karmił myszy według diet ketogenicznych zawierających różne kwasy tłuszczowe, a w hodowlach tkankowych badano działanie tych substancji. Według wyników to w tych związkach leżała przyczyna zauważanych różnic. – Odkryliśmy, że długołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe wydają się sprzyjać prozapalnej odpowiedzi układu odpornościowego, podczas gdy nienasycone i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykazują raczej działanie przeciwzapalne – tłumaczy prof. Gius.

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Dieta ketogeniczna pomocna w leczeniu nowotworów

Ponadto testy wykazały, że wzrost stanu zapalnego jest związany z sygnalizacją wywołaną stresem mitochondrialnym oraz aktywacją komórek układu odpornościowego. W połączeniu z wcześniejszymi badaniami tego samego zespołu sugeruje to, że osiągnięcie pożądanych efektów diety ketogenicznej może wymagać uwzględnienia wielu czynników, w tym źródeł tłuszczu w diecie.

W kontekście leczenia nowotworów naukowcy mają dobrą wiadomość: dieta ketogeniczna może zmieniać mikrośrodowisko guza w sposób zwiększający skuteczność immunoterapii. Aby lepiej poznać ten mechanizm, prowadzone jest już badanie kliniczne w UT Health San Antonio. To właśnie w tym ośrodku prof. Gius rozpoczął swoje prace. Wkrótce podobne badanie ma rozpocząć się także w University of Cincinnati Cancer Center.

Marek Matacz (PAP)

mat/ agt/