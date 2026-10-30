Jak wygląda droga od naukowego pomysłu do rozwiązania, które może pomóc pacjentom z chorobą Alzheimera? O projekcie Vanguard, wykorzystującym stymulację elektryczną nerwu błędnego, opowiadają dr hab. n. med. Adam Broncel, współzałożyciel i dyrektor medyczny Cogniguard, oraz dr hab. Renata Bocian, kierująca Katedrą Neurobiologii Uniwersytetu Łódzkiego. W rozmowie wyjaśniają, jak połączyli siły, dlaczego badania podstawowe są niezbędne w rozwoju nowych terapii i z jakimi wyzwaniami mierzyli się przez ponad dekadę wspólnej pracy. Mówią również o planach międzynarodowego rozwoju polskiej technologii oraz o tym, jak wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, może pomóc w dalszym rozwoju projektu i dotarciu do pacjentów.

Partner rozmowy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości