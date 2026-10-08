Reklama

Dżuma w Irkucku: Tylko plotki, już epidemia czy broń biologiczna

Śmierć laborantki na Syberii wywołała zdenerwowanie na świecie. Przypomniano radzieckie laboratoria broni biologicznej i katastrofy w nich. Ale rosyjskie władze udają, że nic się nie dzieje

Publikacja: 08.10.2026 20:03

Centrum Pomocy Medycznej i Ratownictwa – szpital chorób zakaźnych w mieście Szelechow w obwodzie irk

Centrum Pomocy Medycznej i Ratownictwa – szpital chorób zakaźnych w mieście Szelechow w obwodzie irkuckim w Rosji

Foto: Reuters

Reklama

Andrzej Łomanowski

- Ludzie normalnie chodzą po ulicach, siedzą w kawiarniach. Nie ma jakiejś paniki – mówi szefowa niezależnego portalu „Ludzie Bajkału” Olga Mutowina o tym, co się obecnie dzieje w syberyjskim Irkucku.

Tydzień temu zmarła tam pracownica laboratorium zajmującego się dżumą – do tej pory nie wiadomo z jakiej przyczyny. Ale pojawiła się plotka, że były to zarazki związane z wojskowymi badaniami nad bronią biologiczną.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama