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Centrum Pomocy Medycznej i Ratownictwa – szpital chorób zakaźnych w mieście Szelechow w obwodzie irkuckim w Rosji
- Ludzie normalnie chodzą po ulicach, siedzą w kawiarniach. Nie ma jakiejś paniki – mówi szefowa niezależnego portalu „Ludzie Bajkału” Olga Mutowina o tym, co się obecnie dzieje w syberyjskim Irkucku.
Tydzień temu zmarła tam pracownica laboratorium zajmującego się dżumą – do tej pory nie wiadomo z jakiej przyczyny. Ale pojawiła się plotka, że były to zarazki związane z wojskowymi badaniami nad bronią biologiczną.
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