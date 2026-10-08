- Ludzie normalnie chodzą po ulicach, siedzą w kawiarniach. Nie ma jakiejś paniki – mówi szefowa niezależnego portalu „Ludzie Bajkału” Olga Mutowina o tym, co się obecnie dzieje w syberyjskim Irkucku.

Tydzień temu zmarła tam pracownica laboratorium zajmującego się dżumą – do tej pory nie wiadomo z jakiej przyczyny. Ale pojawiła się plotka, że były to zarazki związane z wojskowymi badaniami nad bronią biologiczną.