W sondażu, którego wyniki opublikowano w poniedziałek, najwyższe poparcie zanotowała Koalicja Obywatelska. Na partię kierowaną przez premiera Donalda Tuska wskazało 31,83 proc. badanych.

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Drugie miejsce w ankiecie zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Według badania, formacja, na czele której stoi były premier Jarosław Kaczyński, może liczyć na 23,74 proc. głosów.

Nowy sondaż partyjny. Sześć partii w Sejmie

Sondażowe podium zamyka Konfederacja Wolność i Niepodległość – ugrupowanie, którego liderami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen, uzyskało poparcie 13,55 proc. respondentów.

Z opublikowanych rezultatów sondażu wynika, że w Sejmie zasiedliby przedstawiciele łącznie sześciu partii. Pięcioprocentowy próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze Nowa Lewica (8,53 proc.), Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,16 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5,04 proc.). W badaniu dla „SE” ludowcy po raz pierwszy od miesięcy uzyskali ponad 5 proc., w poprzednim sondażu Instytutu Badań Pollster chęć głosowania na PSL deklarowało 3,34 proc. ankietowanych.

W najnowszym sondażu pod progiem wyborczym znalazła się formacja byłego premiera Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus uzyskał poparcie rzędu 4,4 proc. Według badania, w Sejmie zabrakłoby też przedstawicieli Partii Razem (4,26 proc.) i Polska 2050 (1,98 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone 18 i 19 listopada na próbie 1018 dorosłych Polaków.

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Dla porównania, w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonym w dniach 6–9 listopada, KO miała poparcie rzędu 30 proc., a PiS – 15,5 proc. Na trzecim miejscu z poparciem 14 proc. znalazła się Konfederacja, za nią – Konfederacja Korony Polskiej (9,1 proc.).

Według badania, do Sejmu weszłaby również Nowa Lewica (6,8 proc.) i Rozwój Plus (6,1 proc.). Pod progiem wyborczym znalazłyby się natomiast PSL (4,5 proc.), Razem (3,1 proc.) i Polska 2050 (0,8 proc.).