W czasie Marszu Niepodległości Jarosław Kaczyński, odpowiadając na pytanie dziennikarza Onetu stwierdził, że należy podjąć działania, by prawica w wyborach parlamentarnych wystawiła jedną, wielką listę. – Nie tylko do Senatu, bo, doceniając Senat, to ma mniejsze znaczenie, ale także do Sejmu – dodał. – Ale trzeba jeszcze przekonywać polityków trzech Konfederacji, bo tak naprawdę są trzy – zaznaczył. Ta ostatnia wypowiedź to sugestia, że na takiej wspólnej liście miałyby się znaleźć Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena (która składa się z dwóch członów – Ruchu Narodowego i Nowej Nadziei) oraz Konfederacja Korony Polskiej. Prawdopodobnie taka lista miałaby również objąć Rozwój Plus. przyszłą partię Rozwój Plus Ruch Mateusza Morawieckiego.

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W latach 2015–2023 PiS nie miał silnej konkurencji na prawicy. Dziś tylko jedna z czterech prawicowych partii nie może być pewna wejścia do Sejmu

Kaczyński, mówiąc o jednej liście w wyborach do Sejmu, nawiązał do koncepcji tzw. Zjednoczonej Prawicy – PiS zwyciężając w wyborach w 2015, 2019 i osiągając najlepszy wynik wyborczy spośród wszystkich list startujących w wyborach w 2023 roku, startował w wyborach pod własnym szyldem, ale de facto były to listy koalicyjne, na których znajdowali się również politycy Solidarnej/Suwerennej Polski oraz Porozumienia (w 2015 i 2019 roku) i Republikanie (w 2023 roku). Dwie ostatnie partie przestały istnieć po wyborach w 2023 roku, po których połączyły się z PiS.

Prezes PiS wychodząc z inicjatywą wspólnej listy, postawił się w roli lidera polskiej prawicy. Sondaże pokazują jednak, że pozycja jego partii znacznie osłabła – w 2019 roku PiS zdobył w wyborach 43,59 proc. głosów, dziś sondaże dają mu wyniki rzędu 17–22 proc. Jednocześnie bardzo urosła w siłę Konfederacja, która notuje wyniki na poziomie 13–15 proc., dwucyfrowy wynik w wielu sondażach uzyskuje też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O ile w latach 2015 i 2019 koalicjanci PiS bez startu ze wspólnej listy z partią Kaczyńskiego nie mogli liczyć na miejsce w Sejmie, o tyle dziś niepewni miejsca w przyszłym parlamencie, przy samodzielnym starcie, mogą być jedynie politycy formacji Mateusza Morawieckiego.

Od inicjatywy Kaczyńskiego zdążył się już zdystansować wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego. Inicjatywę wspólnej listy Bosak nazwał „dezinformacją”. – Nie ma żadnego projektu, proszę mówić uczciwie widzom. To, że coś ktoś rzucił na Marszu Niepodległości, żeby skupić na sobie na pół dnia uwagę mediów, to nie znaczy, że to jest temat, którym poważni dziennikarze powinni się zajmować. Z szacunkiem dla wszystkich rywali politycznych odróżniajmy dezinformację i triki medialne od poważnej polityki – stwierdził w rozmowie z TVN24. Bosak przewidywał też, że PiS będzie tracił mandaty na rzecz Konfederacji.

Znacznie bardziej prawdopodobny jest tzw. pakt senacki, czyli blok prawicy w wyborach do Senatu, w którego formowaniu ma uczestniczyć Pałac Prezydencki. Karol Nawrocki, który wygrał wybory prezydenckie jako obywatelski kandydat PiS, jest politykiem, który utrzymuje dobre relacje zarówno ze środowiskiem politycznym, którego był kandydatem w wyborach, jak i z Konfederacją – głosy wyborców tej ostatniej partii znacząco przyczyniły się do wygrania przez Nawrockiego wyborów prezydenckich. Prezydent jest też liderem sondaży zaufania do polityków.

Sondaż: Lidera prawicy widzą w Karolu Nawrockim zwłaszcza młodsi wyborcy

Uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl zadano pytanie, kto – ich zdaniem – jest dziś liderem prawicy w Polsce.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Najwięcej – 23,8 proc. badanych – wskazało właśnie na Karola Nawrockiego.

Jarosław Kaczyński zajął w tym zestawieniu drugie miejsce, uzyskując 19 proc. wskazań.

Trzeci jest Krzysztof Bosak, którego wskazało 7,3 proc. badanych.

6,7 proc. respondentów uważa za lidera prawicy w Polsce Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei.

5 proc. ankietowanych uznało, że liderem prawicy w Polsce jest Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej.

4 proc. uczestników sondażu wskazało w tym kontekście Mateusza Morawieckiego.

0,7 proc. badanych uważa, że liderem prawicy jest inny polityk.

33,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Karol Nawrocki najczęściej wskazywany jest przez osoby do 24. roku życia (28 proc.) oraz mieszkańców miast liczących 20–99 tys. mieszkańców (28 proc.). Jarosława Kaczyńskiego częściej za lidera prawicy uznają osoby w wieku 50 lat i więcej (21 proc.), natomiast Sławomira Mentzena osoby do 24. roku życia (17 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research. Wśród osób w wieku 18–24 lat Kaczyński przegrywa nie tylko z Nawrockim, ale również z Mentzenem (uzyskuje w tej grupie 12,9 proc. wskazań).