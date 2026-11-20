Prezydent USA Donald Trump poinformował, że uzgodnił z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, że stworzą pewne wspólne „mechanizmy bezpieczeństwa” w rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Ogłosił też, że nie pozwoli firmom ze Stanów Zjednoczonych na budowę centrów danych poza krajem. Z kolei Władimir Putin, jak przekazał Trump, jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą środkami dyplomatycznymi.

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Chiny i USA ze wspólnymi mechanizmami dotyczącymi AI

– Przewodniczący Xi i ja zgodziliśmy się, że stworzymy pewne wspólne mechanizmy bezpieczeństwa – powiedział Trump na konferencji prasowej na temat jego wizyty na Filipinach i w Chinach.

Trump ogłosił też – choć przyznał, że nie rozmawiał jeszcze o tym z doradcami – że zabroni amerykańskim firmom budowy centrów danych poza Stanami Zjednoczonymi.

Zasugerował, że eksport zaawansowanych chipów był „destruktywny” dla kraju i pozwolił innym krajom na doganianie Ameryki w obszarze AI.

Trump: Putin chce końca wojny metodami dyplomatycznymi

Władimir Putin jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą środkami dyplomatycznymi – powiedział w piątek prezydent USA Donald Trump. Wyjawił też, że Putin powiedział mu, że nie zaatakowałby Ukrainy, gdyby Trump był wówczas prezydentem.

– Odbyłem dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Putinem, który jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą środkami dyplomatycznymi i rozmawiałem z naszymi przedstawicielami, którzy dobrze sobie z tym radzą, ale to trudne zadanie – relacjonował Trump na konferencji prasowej na temat wizyty na Filipinach i w Chinach.

Jak ocenił, problemem jest nienawiść między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i Putinem. Mimo to stwierdził, że jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia.

Według relacji Trumpa Putin powiedział mu, że nigdy nie dokonałby inwazji na Ukrainę, gdyby to on był prezydentem w tym czasie.

- Zapytałem go o to. Powiedziałem: „Czy wszedłbyś tam (na Ukrainę), gdybym był prezydentem?” Odpowiedział: „Nie, to nigdy by się nie wydarzyło”. Nasz kraj tak źle to rozegrał. Rozegrał to bardzo źle – stwierdził.

Donald Trump uważa Władimira Putina za swojego przyjaciela

Prezydent USA Donald Trump powtórzył w piątek, że uważa Władimira Putina za swojego przyjaciela i ma z nim fantastyczne relacje. Dodał jednak, że ma problemy w wojnie, która „powinna była potrwać jeden dzień”.

Pytany o to, czy uważa Putina za przyjaciela Ameryki, Trump powiedział, że nie może powiedzieć, czy jest przyjacielem Ameryki, ale zaznaczył, że łączą ich „fantastyczne” relacje osobiste. Powiedział, że od dawna ma do czynienia z Putinem i podczas afery związanej z powiązaniami jego otoczenia z Rosją Putin był „bardzo miły”.

– Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre. Ma mnóstwo broni jądrowej. Jest drugi po nas w arsenale nuklearnym – mówił. – Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób – dodał.

Skonfrontowany z faktem, że Rosja przypuściła tuż po ich spotkaniu kolejny potężny atak na Ukrainę, Trump powiedział, że Putin bardzo chciałby zakończyć wojnę, ale jest to trudne, przede wszystkim ze względu na nienawiść między nim a prezydentem Ukrainy.

Donald Trump: Karol Nawrocki wykonuje świetną robotę

Prezydent USA Donald Trump ponownie pochwalił w piątek polskiego prezydenta Karola Nawrockiego, twierdząc, że wykonuje świetną robotę. Zauważył przy tym, że kiedy go poparł przed wyborami, był na 11. miejscu w sondażach.

Trump wspomniał o swoim poparciu dla prezydenta Polski, odpowiadając na pytanie o działanie irackiego rządu.

– Wiesz, on (iracki premier) był na 10. miejscu, a ja go poparłem i wygrał, sprawiając sensację. Mógłbym powiedzieć to samo o Polsce – stwierdził Trump. – Był na 11. miejscu. Ja go poparłem i wygrał, co mówią, że było największą sensacją polityczną od 50 lat. Myślę, że robi świetną robotę w Polsce – dodał.

Wcześniej Trump twierdził, że w momencie udzielenia mu poparcia Nawrocki był na 10., a innym razem – 12. miejscu w sondażach.