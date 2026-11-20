Samolot F-16 po zakończeniu lotu
Bo może. A robi to przede wszystkim dlatego, żeby wprowadzić zamieszanie, chaos, osłabiać nasze państwo.
To jeszcze nie jest chyba ten próg.
Dziury w ziemi nie są powodem, aby tak się stało (aby uruchomić art. 5 – red.). Musimy jakoś z tym żyć.
Jeżeli wleciały trzy pociski, to nie był przypadek.
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– Rosji chodzi o to, żeby testować naszą cierpliwość i nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji. Nasz brak reakcji świadczy o słabości – mówi...
Opowiadają bzdury. Pociski manewrujące posiadają układy DSMAC (Digital Matching Area Correlator – red.), które porównują obraz terenu z kamery z cyfrową mapą, aby określić rzeczywiste położenie. Jeżeli dane z GPS zostaną zakłócone, to jest on odcinany od systemu korygującego lot pocisku. Może on oczywiście zmienić tor lotu, ale o kilkadziesiąt metrów, a nie 50 kilometrów.
Rosjanie mieli udawać Ukraińców i wtargnąć z terytorium Polski do obwodu królewieckiego, prowadząc działania dywersyjne. Potem to zostałoby przez nich przedstawione w taki sposób, że Ukraina chce nas wciągnąć do wojny. Zresztą już dzisiaj widzimy wielką ofensywę z ich strony, że to nie były rosyjskie, tylko ukraińskie pociski.
Tak. Ale najbardziej jaskrawym przykładem było zdetonowanie w 1999 r. ładunków wybuchowych w blokach mieszkalnych m.in. w Moskwie i obarczenie odpowiedzialnością Czeczenów.
A my dajemy się na to łapać. Polskie społeczeństwo w większości niemal od razu zakłada, że wszystkiemu winni są Ukraińcy. Rosjanie poprzez działania dezinformacyjne już zdobyli polskie społeczeństwo, nie używając do tego czołgów. To jest niewiarygodne, jak udało im się nas „wytresować”. Na razie jednak działają głównie poprzez media społecznościowe, agenturę wpływu i polityków, którzy realizują ich narrację, szkodząc Polsce.
Dzisiaj nie potrzebują wojska, aby realizować swoje cele.
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Powoli realizują doktrynę Aleksandra Władimirowa, który był przewodniczącym kolegium doradców wojskowych. Zakłada ona, że przyszłą ofiarę trzeba osłabić, wywołując silny konflikt wewnętrzny. Ten konflikt musi eskalować np. poprzez zamieszki, do poziomu, kiedy państwo zostanie sparaliżowane, a społeczeństwo straci do niego zaufanie. Wtedy będzie można wejść do takiego państwa bez użycia broni. No bo takiego państwa nikt nie będzie bronił. Tym bardziej że wcześniej państwo takie wyprowadzi się ze struktur międzynarodowych: Unii Europejskiej i NATO. Skłóci się z sojusznikami, z Niemcami i Ukraińcami. Na to Rosjanie liczyli w Ukrainie w 2022 r. Wydawało im się, że rozkład tego państwa jest taki jak w 2014 r. Tymczasem Ukraina wyszła z tego paraliżu, zintegrowała się, wzmocniła i dzisiaj jest w stanie skutecznie się bronić.
Tak.
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