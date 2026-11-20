Szwedzka para myśliwców Gripen działała pod nadzorem natowskiego Centrum Połączonych Operacji Powietrznych (CAOC) w niemieckim Uedem, odpowiedzialnego za operacje powietrzne w tej części Europy. To właśnie CAOC wydało tzw. condition based order, czyli upoważnienie pozwalające pilotom samodzielnie podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu po spełnieniu określonych warunków.

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Zgoda na użycie uzbrojenia. Pilot nie rozpoznał celu

Jeden ze szwedzkich pilotów próbował przechwycić obiekt, który – według wstępnej oceny – był rosyjskim pociskiem manewrującym Ch-101. Zgłosił, że prawdopodobnie ma do czynienia właśnie z takim pociskiem. Nie był jednak w stanie zidentyfikować go ani wzrokowo, ani przy użyciu pokładowych systemów optoelektronicznych.

Gen. Ireneusz Nowak wyjaśnił, że przeszkodą były „niezwykle trudne warunki atmosferyczne” panujące w rejonie przechwycenia. W rezultacie pilot, mimo posiadanej zgody NATO na użycie uzbrojenia, nie oddał strzału.

11 potencjalnych zagrożeń, trzy naruszenia polskiej przestrzeni

Wojsko monitorowało 11 obiektów mogących zagrozić polskiej przestrzeni powietrznej. Trzy z nich przekroczyły granicę, ale – jak podkreślił gen. Nowak – żaden nie spowodował ofiar ani obrażeń. Do obrony nieba skierowano dwa polskie F-16 z Łasku i dwa szwedzkie Gripeny. W operacji uczestniczyły także samolot wczesnego ostrzegania Saab 340, holenderski tankowiec MRTT oraz naziemne systemy obrony powietrznej.

Alarm „yellow” ogłoszono o godz. 1.40, a o 5.49 zastąpił go najwyższy stopień zagrożenia „red”, utrzymany do południa. Po godz. 7, gdy rosyjskie bombowce w drodze powrotnej odpaliły kolejne pociski manewrujące, poderwano dodatkowo F-16 z Krzesin. Wojsko skierowało też zespoły WOT do poszukiwania miejsc upadku obiektów.

Atak przebiegał w dwóch fazach: najpierw Rosjanie użyli dronów, w tym szybkich bezzałogowców odrzutowych, a następnie pocisków Kalibr i Ch-101. Polska znała miejsca ich odpalenia, liczbę i kierunki lotu. Wykorzystywała również dane przekazywane przez Ukrainę za pośrednictwem systemu Wiraż. – Jeżeli chodzi o to, kto stoi za tym atakiem, to z naszej strony wątpliwości nie ma w tej chwili żadnych – podsumował gen. Nowak.