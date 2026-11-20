Na poligonie w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) w piątek odbywa się pokaz ćwiczeń Koalicja 26.2. Biorą w nim udział żołnierze z jedenastu państw z tzw. koalicji chętnych, m.in. z Polski, Litwy, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. To pierwsze ćwiczenie sił koalicji, które działają pod nazwą Multinational Force - Ukraine (MNF-U).

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Jak podał MON, celem ćwiczeń jest pokazanie zdolności państw europejskich do utworzenia sił wsparcia Ukrainy oraz wzmocnienia bezpieczeństwa europejskiego – w sytuacji zawieszenia broni lub zawarcia porozumienia pokojowego. „Ćwiczenie służy przygotowaniu wsparcia dla trwałego pokoju, a jego główna część odbywa się na terytorium Polski. (...) Ćwiczą siły lądowe, powietrzne i morskie, a także element sił kosmicznych” – podano.

Rosyjskie rakiety w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz: Atak nie był przypadkowy

Na miejsce przyjechali ministrowie obrony ośmiu państw. Politycy wygłosili oświadczenia dla mediów. Głos zabrał także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział, że ćwiczenie „dało pokaz zdolności i siły” oraz potwierdziło sojusznicze działania, wspólnotę i odwagę.

Szef MON odniósł się m.in. do sprawy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas piątkowego ataku Rosji na Ukrainę. – Dzisiaj rano Polska doświadczyła trudnego momentu, w którym naruszona została przestrzeń powietrzna przez rakiety manewrujące, przez drony odrzutowe, przez uzbrojenie, które zostało skierowane wobec Ukrainy w masywnym ataku, a część tych rakiet naruszyła polską przestrzeń powietrzną; mówimy o trzech przypadkach – oświadczył. – To czas, kiedy musimy pokazać solidarność, nasze współdziałanie, naszą odporność – ocenił.

Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i miejsca upadku obiektów w Polsce Foto: PAP

Wcześniej premier Donald Tusk powiedział, że incydent „nie wygląda na przypadek”. W podobnym tonie wypowiedział się Kosiniak-Kamysz. – Ten atak nie był przypadkowy. On jest ściśle skoordynowany z dzisiejszym dniem, z pokazem zdolności i umiejętności koalicji chętnych, jest skierowany przeciwko naszym obywatelom, żeby zniszczyć odporność społeczną, żeby zniszczyć współpracę w ramach NATO, Unii Europejskiej i koalicji chętnych – oświadczył. – Nie możemy się temu poddać – dodał.

– Nasza obecność tutaj świadczy o tym, że nie da się nas przestraszyć ani zastraszyć i nie da się nas zatrzymać w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i pokoju, ochrony naszych obywateli, ochrony naszego terytorium, ale również wsparcia Ukrainy – deklarował w Nowej Dębie minister obrony.

Według niego akcja Rosji „ma na celu zniszczenie wspólnoty państw zachodnich, które niosą pomoc od czterech lat Ukrainie”, a także „zasianie niepewności wśród obywateli”. – Nie wolno do tego dopuścić, nie wolno się przestraszyć. Trzeba działać, tak jak dzisiaj podczas tych ćwiczeń, w pełnej koordynacji, w pełnym zjednoczeniu – przekonywał.

Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że Polska potrzebuje wsparcia m.in. w zakresie obrony powietrznej i rozpoznania

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się też do operacji NATO Eastern Sentry (Wschodnia Straż). – Chciałbym, żeby zaangażowanie naszych partnerów z NATO było mocniejsze. Potrzebujemy wsparcia w obronie powietrznej, lotnictwie – mówił, zaznaczając, że polskie samoloty są podrywane kilkadziesiąt razy w miesiącu, czasem kilka razy dziennie. – Dochodzi do tego operowanie, tak jak dzisiaj, nieprzerwanie w powietrzu przez kilka godzin, z wielokrotnym tankowaniem w powietrzu – zaznaczył.

Minister wyliczał potrzeby polskich sił zbrojnych. – Potrzebujemy wzmocnienia systemów rozpoznawczych, bo te, które zamówiliśmy już jakiś czas temu, jeszcze w pełni do Polski nie dotarły. Potrzebujemy waszego wsparcia, potrzebujemy waszej obecności nie tylko na ćwiczenia, ale w realnym działaniu – mówił do zebranych w Nowej Dębie ministrów obrony państw sojuszniczych.

Rosyjskie drony i pociski manewrujące. Ch-101, Geran-5, S8000 Bandierol – podstawowe parametry techniczne i operacyjne Foto: PAP

– Te ćwiczenia pokazały, że zdolność koalicji chętnych istnieje nie tylko w deklaracjach, ale w działaniu – ocenił. Szef MON wyraził też pogląd, iż piątkowa „prowokacja” pokazuje, że do pokoju na Ukrainie „droga daleka”. – Tym bardziej musimy zwiększać nasz potencjał, zwiększać zdolności operacyjne naszych armii i umiejętności do współpracy – powiedział.

Atak Rosji na Ukrainę. Trzy obiekty spadły w Polsce

Wcześniej minister podał szczegóły dotyczące naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. – Trzy miejscowości, w których zostały zabezpieczone obiekty: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W tym ostatnim przypadku to była rakieta Ch-101. W drugim przypadku też możemy mówić o rakiecie, a w trzecim to prawdopodobnie dron odrzutowy – mówił.

Na konferencji prasowej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podała, że we wszystkich trzech miejscowościach nasłuch rozpoczęto o godz. 1.58, a alert o możliwym zagrożeniu wysłano o 2.31. Jak mówiła, w Nowym Lipowcu alert o realnym zagrożeniu wysłano o 6.30, syreny zawyły o 6.31, zaś obiekt uderzył o 6.36; w Rudniku nad Sanem alert wysłano o 6.33, syreny uruchomiono o 6.35, a według dotychczasowych ustaleń do uderzenia doszło o 6.38; z kolei w Mołodyczu alert wysłano o 6.33, syreny zawyły o 6.37, a obiekt uderzył w ziemię najprawdopodobniej po godz. 7.