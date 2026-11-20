Płk rez. Piotr Lewandowski, weteran misji w Iraku i Afganistanie, w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się do piątkowych wydarzeń – ogłoszenia alarmu w Polsce oraz tego, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy obiekty, według polskich władz najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i dron odrzutowy.

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Zdaniem wojskowego „Federacja Rosyjska ewidentnie przestała się przejmować tym, że coś spadnie na terenie Polski i nie liczy się z możliwością ubocznych strat na terytorium państw NATO”.

Alerty RCB i syreny alarmowe. Płk Lewandowski ocenia reakcję w Polsce

Ekspert wyjaśnił, co zadziałało, jeśli chodzi o polskie procedury kryzysowe. – Po pierwsze: z całą pewnością polskie systemy ten obiekt wykryły. Wiemy też, że reakcja ludzi była prawidłowa – natychmiast informowano służby, nie było zachowań nieracjonalnych czy paniki. Zadziałały ostrzeżenia RCB, przekaz informacyjny był sprawny, włączono alarmy dźwiękowe. To wszystko zadziałało i widać tu progres – ocenił płk rez. Piotr Lewandowski w rozmowie z Wirtualną Polską. – W mojej ocenie, biorąc pod uwagę to, czym obecnie dysponujemy, zadziałało wszystko tak, jak powinno. Trzeba bowiem pamiętać, że pełne warstwowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej dopiero budujemy – dodał.

Wojskowy jednocześnie podkreślił jednak, że – jego zdaniem – dziś, w realiach nowoczesnego pola walki, SMS z alertem RCB to za mało. – Wiele rzeczy trzeba poprawić, przede wszystkim brakuje dedykowanych aplikacji ostrzegających o konkretnych atakach i rejonach zagrożenia. Tego nie mamy. Dysponujemy tylko systemem RCB, który nie do końca spełnia swoją rolę w ostrzeganiu ludności, szczególnie na obszarach przygranicznych. Z tymi aplikacjami spóźniliśmy się fatalnie. Powinna działać osobna aplikacja funkcjonująca w znacznie krótszej pętli decyzyjnej – stwierdził.

W ocenie eksperta Polacy powinni podchodzić do zagrożeń odpowiedzialnie. – Państwo udostępniło niezbędną wiedzę i materiały edukacyjne. Teraz pytanie, co my z tą wiedzą zrobimy: czy wiemy, jak się zachować, czy mamy miejsce, gdzie w razie potrzeby możemy się schować? Polacy muszą się wreszcie obudzić i zrozumieć, że w pewnych obszarach musimy edukować się sami – powiedział w rozmowie z WP.

Płk Lewandowski o Rosji. „Nie liczy się z możliwością strat ubocznych na terytorium państw NATO”

Jak podkreślił płk rez. Piotr Lewandowski, „Federacja Rosyjska ewidentnie przestała się przejmować tym, że coś spadnie na terenie Polski”.

– W ciągu ostatniego roku mieliśmy wielokrotnie więcej incydentów w pobliżu polskiej granicy niż w ciągu wszystkich poprzednich lat. To jasny sygnał, że Rosja zupełnie nie liczy się z możliwością strat ubocznych na terytorium państw NATO – dodał w rozmowie z Wirtualną Polską.

Szef MON: Trzy miejsca upadku obiektów

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w piątek, że są trzy miejsca upadku obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. To Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. W dwóch przypadkach jest obecnie mowa o rakiecie, w trzecim był to najprawdopodobniej dron odrzutowy.

- W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy – powiedział Kosiniak-Kamysz.