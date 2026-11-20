Rosyjskie media, takie jak „Wiedomosti” czy agencja Interfax, informują o ogłoszeniu alarmu w Polsce po tym, jak polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy obiekty, według polskich władz najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i dron odrzutowy. W swoich doniesieniach nie wskazują jednak jednoznacznie pochodzenia tych obiektów ani nie zamieszczają komentarzy rosyjskich władz na temat piątkowego incydentu. Kreml na razie milczy.

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„Wiedomosti”, relacjonując wydarzenia w Polsce, przypominają, że „w październiku polski premier Donald Tusk stwierdził, iż Warszawa domaga się od Ukrainy wyjaśnień w sprawie drona, który przeleciał przez terytorium Polski i eksplodował na granicy Litwy i Łotwy”.

Rosyjskie media przypominają zapewnienia Ławrowa o rakietach i dronach

Z kolei portal RBK szerzej opisuje wcześniejsze incydenty związane z naruszaniem przestrzeni powietrznej państw NATO. Przypomina m.in. wypowiedź rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który zapewniał, że Moskwa nigdy nie kieruje dronów ani pocisków rakietowych w stronę państw europejskich i członków NATO.

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We wrześniu 2025 r., po doniesieniach Warszawy o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że „nie planowano ataków na cele na terytorium Polski”. Resort utrzymywał, że rosyjskie wojsko przeprowadziło uderzenia na przedsiębiorstwa ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Zaproponował również stronie polskiej konsultacje w sprawie incydentu.

Wcześniejsze stanowisko rosyjskich władz przypomina RBK, portal należący do rosyjskiego holdingu medialnego specjalizującego się w tematyce biznesowej, finansowej i politycznej.

Meduza: Alarm w Polsce podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę

Inaczej piątkowe wydarzenia przedstawia niezależny rosyjski portal Meduza, który podkreśla, że alarm w Polsce ogłoszono w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę.

Redakcja przypomina również wcześniejsze incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski i drony od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.