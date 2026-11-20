Jak można podsumować czwartkowe, trwające półtorej godziny spotkanie Xi Jinpinga, Donalda Trumpa i Władimira Putina? Kraje wydały wspólny komunikat, z którego niewiele wynika.

Myślę, że góra urodziła mysz. Oczywiście podczas szczytu APEC poczyniono pewne ustalenia dotyczące bezpośredniej współpracy gospodarczej, ale zasadniczo nic się nie zmieniło. Podczas trójstronnego spotkania nie poruszono żadnych naprawdę poważnych tematów. Każdy mówił o swoim. Chiny proponowały rezygnację z broni jądrowej, Trump chciał uregulowania tej kwestii w inny sposób, a Putin domagał się zakończenia wojny w Ukrainie na rosyjskich warunkach. Każdy śpiewał własną partię.