Giennadij Gudkow, były pułkownik FSB, skomentował szczyt Putina, Xi i Trumpa. „Góra urodziła mysz“
Myślę, że góra urodziła mysz. Oczywiście podczas szczytu APEC poczyniono pewne ustalenia dotyczące bezpośredniej współpracy gospodarczej, ale zasadniczo nic się nie zmieniło. Podczas trójstronnego spotkania nie poruszono żadnych naprawdę poważnych tematów. Każdy mówił o swoim. Chiny proponowały rezygnację z broni jądrowej, Trump chciał uregulowania tej kwestii w inny sposób, a Putin domagał się zakończenia wojny w Ukrainie na rosyjskich warunkach. Każdy śpiewał własną partię.
BLACK WEEKS
Czytaj dalej w najniższej cenie w roku. Aż 60% rabatu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas