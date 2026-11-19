Przywódcy Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji rozmawiali w czwartek rano w Shenzhen nieco ponad godzinę. Bardzo krótko, jeśli wziąć pod uwagę nie tylko ogrom spraw, jakimi mogliby się zająć, ale i czas potrzebny na symultaniczne tłumaczenie. A także fakt, że przed spotkaniem nie przygotowano żadnych scenariuszy porozumienia, jak to się robi na prawdziwych konferencjach pokojowych.

Po spotkaniu opublikowano ogólny komunikat, który nie obejmował ani wojny w Ukrainie, ani w Iranie. Składał się z czterech ogólnych punktów. Chodzi o zaangażowanie w „reformę ONZ”, „zwiększenie produkcji i dostaw ropy”, zapewnienie „immunitetów oficjelom i powstrzymanie Międzynarodowego Trybunału Karnego przed «nadużywaniem swoich uprawnień» (Putin jest objęty nakazem aresztowania przez MTK jako zbrodniarz wojenny – red.) oraz zaangażowanie w dialog na rzecz ograniczenia zbrojeń jądrowych”.