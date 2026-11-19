Prezydent Rosji Władimir Putin, przywódca Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump
W czwartek 19 listopada w chińskim Shenzhen odbyło się spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Rozmowa trwała półtorej godziny.
Po spotkaniu Rosyjska agencja RIA Nowosti opublikowała wspólną deklarację. W dokumencie wymieniono cztery obszary, w których Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone zamierzają współpracować:
Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja, Chiny i USA zadeklarowały poparcie dla reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak aby mogła skuteczniej reagować na globalne wyzwania i realizować swoją podstawową misję w zakresie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Trzy państwa planują zwiększyć produkcję i dostawy produktów rafinacji ropy naftowej z korzyścią dla wszystkich krajów. Potwierdziły również znaczenie stabilnych dostaw energii.
Przywódcy trzech państw podkreślili, że zasada zgody państw i poszanowanie immunitetów przedstawicieli władz państwowych mają fundamentalne znaczenie.
Zgodzili się również, że Międzynarodowy Trybunał Karny i podobne instytucje nie powinny nadużywać swoich uprawnień.
Przywódcy trzech państw potwierdzili, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i nigdy nie wolno do niej dopuścić.
Trzy kraje będą prowadzić dialog na rzecz ograniczenia ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.
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W chińskim Shenzhen zakończyło się spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Rozmowa trwała półtorej godziny. Przywódcy trzech świat...
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