W czwartek 19 listopada w chińskim Shenzhen odbyło się spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Rozmowa trwała półtorej godziny.

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Po spotkaniu Rosyjska agencja RIA Nowosti opublikowała wspólną deklarację. W dokumencie wymieniono cztery obszary, w których Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone zamierzają współpracować:

1. Reforma ONZ

Jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja, Chiny i USA zadeklarowały poparcie dla reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak aby mogła skuteczniej reagować na globalne wyzwania i realizować swoją podstawową misję w zakresie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

2. Współpraca energetyczna

Trzy państwa planują zwiększyć produkcję i dostawy produktów rafinacji ropy naftowej z korzyścią dla wszystkich krajów. Potwierdziły również znaczenie stabilnych dostaw energii.

3. Immunitety i Międzynarodowy Trybunał Karny

Przywódcy trzech państw podkreślili, że zasada zgody państw i poszanowanie immunitetów przedstawicieli władz państwowych mają fundamentalne znaczenie.

Zgodzili się również, że Międzynarodowy Trybunał Karny i podobne instytucje nie powinny nadużywać swoich uprawnień.

4. Rozbrojenie nuklearne

Przywódcy trzech państw potwierdzili, że w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i nigdy nie wolno do niej dopuścić.

Trzy kraje będą prowadzić dialog na rzecz ograniczenia ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.