Anna Korwin-Piotrowska
Dzięki mediom, które zdobyły nagranie niejawnego posiedzenia immunitetowego, wiemy, że prezes i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego na dotyczące ich posiedzenie zostali wezwani listem nadanym 6 listopada, czyli zaledwie 11 dni przed datą samego posiedzenia, a Prokurator Generalny odmówił ich pełnomocnikom przekazania kopii wniosków, żeby mogli się do postępowania przygotować.
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