Kataryna: Trybunał jest nasz i nic nam nie zrobicie

Anna Korwin-Piotrowska: „6 listopada została nadana przesyłka priorytetowa na adresy zamieszkania panów sędziów Bartłomieja Sochańskiego i pana Bogdana Święczkowskiego. Z sędzią Bartłomiejem Sochańskim kontaktowałam się również telefonicznie. Zaproponowałam, że osobiście ten wniosek zostanie przekazany. Natomiast ostatecznie pan sędzia Sochański przysłał wiadomość smsową, że nie będzie odbierał pism”.

