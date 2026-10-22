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Jerzy Haszczyński: Wściekli wszystkich krajów

Kogo cieszy płonąca Europa?

Publikacja: 22.10.2026 11:35

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Do zamieszek w ostatnich dniach doszło m.in. w Mediolanie, gdzie włoski rząd kieruje wojsko

Do zamieszek w ostatnich dniach doszło m.in. w Mediolanie, gdzie włoski rząd kieruje wojsko

Foto: REUTERS

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Jerzy Haszczyński

Walki z policją, ataki na gmachy publiczne, płonący ratusz w Limoges, okradane, demolowane sklepy. Dawno w Europie nie było tyle ulicznej przemocy. Nie było tylu protestów, które wymykają się spod kontroli, pokazują bezradność lub przynajmniej nieprzygotowanie władz.

Od lat tyle zachodnich państw nie stanęło w płomieniach jednocześnie. Wszystkie są w NATO, dwa są w UE, trzecie o tym marzy

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