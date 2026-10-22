Walki z policją, ataki na gmachy publiczne, płonący ratusz w Limoges, okradane, demolowane sklepy. Dawno w Europie nie było tyle ulicznej przemocy. Nie było tylu protestów, które wymykają się spod kontroli, pokazują bezradność lub przynajmniej nieprzygotowanie władz.

Od lat tyle zachodnich państw nie stanęło w płomieniach jednocześnie. Wszystkie są w NATO, dwa są w UE, trzecie o tym marzy