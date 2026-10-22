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Do zamieszek w ostatnich dniach doszło m.in. w Mediolanie, gdzie włoski rząd kieruje wojsko
Walki z policją, ataki na gmachy publiczne, płonący ratusz w Limoges, okradane, demolowane sklepy. Dawno w Europie nie było tyle ulicznej przemocy. Nie było tylu protestów, które wymykają się spod kontroli, pokazują bezradność lub przynajmniej nieprzygotowanie władz.
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