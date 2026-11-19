Dystynkcja, harmonia, miara – tworzą ład i porządek. Sentymentalizm i mściwość – burzą go, spychając nas w barbarzyństwo - pisze Jan Maciejewski
Ocenić i osądzić na podstawie tego, co wiemy. Stanowczo i sprawiedliwie. Uszanować całą niezmierzoną przestrzeń rzeczywistości, która jest naszemu poznaniu niedostępna. Nie uciekać przed jednym ani drugim. Bo każde zło jest wyzwaniem rzuconym wspólnocie, w której do niego doszło; obronić się przed nim – to jedno. Udzielić mu odpowiedzi – drugie.
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