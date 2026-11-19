Z ustaleń brytyjskiego dziennika wynika, że Colby opuścił salę obrad Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (UDCG), zwanej grupą Ramstein, w kwaterze głównej NATO tuż po zabraniu głosu podczas publicznej części spotkania. Wiceminister obrony wyraził pogląd, że ukraińskie ataki dalekiego zasięgu nie przynoszą istotnych korzyści wojskowych.

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Przedstawiciel USA nie wysłuchał nawet zamkniętej prezentacji ukraińskiego ministra obrony Jewhenija Chmary na temat sytuacji na froncie. Na pozostałej części spotkania Stany Zjednoczone reprezentował ambasador przy NATO Matthew Whitaker. Według jednej z wersji Colby musiał zdążyć na samolot, ale – jak przekazał dziennik – przed wyjazdem na lotnisko zorganizował jeszcze konferencję prasową.

Tylko USA stanęły po stronie narracji Rosji

Zachowanie przedstawiciela administracji Donalda Trumpa wzbudziło zaniepokojenie europejskich sojuszników, którzy uznają ataki na rosyjskie zaplecze za operację kluczową dla osłabienia machiny wojennej Kremla. Dobrze poinformowane źródło w Berlinie przekazało w środę „Daily Telegraph”, że uczestnicy spotkania byli zdziwieni stanowiskiem Amerykanina.

„Colby wyszedł natychmiast po swoim wystąpieniu. Nie wysłuchał nawet niejawnej odprawy ministra Chmary, w której wyraźnie podkreślono, że ataki w głębi Rosji są ważnym elementem wysiłku wojennego i mają, a także będą miały, ogromny wpływ” - powiedział rozmówca gazety, pragnący zachować anonimowość.

Niemieckie źródła oceniły w rozmowie z dziennikiem, że postawa USA budzi coraz większy niepokój w Europie, gdyż Waszyngton zaczyna powielać rosyjską narrację.

„W tej sali Stany Zjednoczone były jedynym krajem, który stanął po stronie narracji Rosji, a nie Ukrainy i reszty koalicji” - podkreślił niemiecki rozmówca, dodając, że ograniczenie działań Ukrainy do walk na linii frontu i uderzeń średniego zasięgu pozbawia ją kluczowego narzędzia do powstrzymania Rosji przed osiągnięciem sukcesu na poziomie operacyjno-strategicznym.

Rozmówca gazety zwrócił również uwagę na sprzeczność w stanowisku Waszyngtonu, podkreślając, że same Stany Zjednoczone stosują uderzenia dalekiego zasięgu podczas operacji przeciwko Iranowi.

„Jak Amerykanie mogą przeprowadzać głębokie uderzenia (w Iranie), a jednocześnie krytykować naród broniący się przed nielegalną napaścią za stosowanie takich samych metod?” - pytał cytowany urzędnik.

Colby krytykowany przez sojuszników

Wypowiedzi Colby'ego już wcześniej spotkały się z ostrą reakcją w Europie. Szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius określił je mianem „głupich”, a brytyjski minister obrony Wes Streeting bronił ukraińskich operacji, argumentując, że przyczyniają się one do osłabienia rosyjskiej machiny wojennej, kupują Kijowowi czas i ratują życie żołnierzy i cywilów. Wielka Brytania ogłosiła ponadto przekazanie Ukrainie tysiąca dronów dalekiego zasięgu.

W czwartek w Berlinie odbędzie się natomiast szczyt tzw. koalicji chętnych, zwołany przez kanclerza Niemiec Friedricha Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama. W spotkaniu wezmą udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Finlandii Alexander Stubb i premier Czech Andrej Babisz. Polskę reprezentować będzie premier Donald Tusk. W rozmowach poświęconych powojennym gwarancjom bezpieczeństwa i odbudowie Ukrainy będą również uczestniczyć wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.