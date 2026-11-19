Szef SpaceX po raz pierwszy publicznie odniósł się do wprowadzenia nowych ograniczeń w sieci satelitarnej podczas wywiadu na konferencji DealBook Summit organizowanej przez „New York Timesa”.

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Musk o ograniczeniach Starlinka na Ukrainie

Według ukraińskich władz od ponad tygodnia obowiązują ograniczenia wojskowej sieci Starshield na okupowanych terytoriach Ukrainy oraz w pobliżu frontu. Mają one utrudniać ukraińskiemu wojsku prowadzenie uderzeń na rosyjskie pozycje.

Podczas środowego wywiadu Elon Musk oskarżył Wołodymyra Zełenskiego o kłamstwa dotyczące tej sprawy. Twierdził, że Ukraina chce wymusić na nim zmianę zasad korzystania z komercyjnej usługi Starlink, a nie wojskowego systemu Starshield, tak, aby umożliwić wykorzystywanie sieci do działań ofensywnych.

– To są zasady, które obowiązują od początku, od lat. Wiesz, ludzie naciskają na mnie, żebym je zmienił, ale ja ich nie zmieniam – powiedział Musk.

Musk twierdzi, że bez Starlinka ukraiński front by się załamał

Miliarder przekonywał, że zrobił dla Ukrainy więcej niż ktokolwiek inny. Stwierdził również, że gdyby zdecydował się wyłączyć Starlink, ukraiński front „natychmiast by się załamał”.

Musk zapewniał, że nie jest prorosyjski, ale jednocześnie wyrażał moralne wątpliwości dotyczące wojny. Krytykował narrację, według której Ukraina jest dobra, a Rosja zła.

– To okropne stanowisko – ocenił.

Przyznał przy tym, że Rosja jest agresorem w kontekście inwazji na Ukrainę. Jednocześnie podkreślał, że jego zdaniem prawdą jest również, iż Stany Zjednoczone obaliły „demokratycznie wybranego, prorosyjskiego prezydenta” Ukrainy.

Musk oskarżył USA o udział w obaleniu Janukowycza

Elon Musk nawiązał do Wiktora Janukowycza, który w 2014 roku uciekł do Rosji w obliczu protestów Euromajdanu. Miliarder przekonywał, że do odsunięcia ukraińskiego prezydenta od władzy przyczyniły się Stany Zjednoczone.

– To jest działanie ofensywne i bez pomocy Departamentu Stanu USA i innych agencji nie doszłoby do tego – mówił.

Musk już wcześniej wielokrotnie powtarzał tezy zgodne z rosyjską narracją dotyczącą wojny. Sugerował również, że to Ukraina chce przedłużać konflikt.

Musk mówił również o wydatkach na kampanię Republikanów

Podczas wywiadu miliarder odniósł się także do innych kwestii politycznych, w tym swoich rekordowych wydatków na przegraną kampanię Republikanów w listopadowych wyborach do Kongresu. Na ten cel przeznaczył prawie pół miliarda dolarów.

Musk twierdził, że nie należy do ruchu MAGA, a nawet nie wie właściwie, co oznacza ten ruch. Przyznał, że z powodu swoich wydatków czuje się „trochę głupio”. Zapewniał również, że ma umiarkowane poglądy polityczne i dostrzega dobre strony obu amerykańskich partii.

Wcześniej miliarder przekonywał, że zwycięstwa Demokratów w wyborach będą oznaczały koniec demokracji, zachodniej cywilizacji i nadejście komunizmu.