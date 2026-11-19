O całkowitym wstrzymaniu ruchu na Moście Krymskim, którego samochodowa część została uszkodzona w poprzednim ataku, do którego doszło w nocy z 16 na 17 listopada, poinformował szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow.

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Okupacyjne władze Krymu: Ruch pociągów na Moście Krymskim wstrzymany

„W wyniku kolejnego ataku na Most Krymski, ruch został tymczasowo zatrzymany” – napisał Aksjonow na swoim koncie w komunikatorze Max. Aksjonow dodał, że obecnie trwa ocenianie uszkodzeń, które są konsekwencją ataku.

Aksjonow zaapelował do Rosjan, by czekali na oficjalne informacje w sprawie sytuacji na przeprawie i „nie rozsiewali niezweryfikowanych informacji”.

Tym razem zaatakowana została kolejowa część mostu, po której ruch był jeszcze możliwy po poprzednich atakach.

O wstrzymaniu ruchu pociągów na Moście Krymskim poinformowało też Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej. Resort podkreślił, że w ataku nikt nie ucierpiał i poinformował, że specjaliści oceniają uszkodzenia, które są konsekwencją ataku.

Ukraińcy we wcześniejszym ataku uniemożliwili ruch samochodów po Moście Krymskim

W wyniku ataku, do którego doszło w nocy z 16 na 17 listopada, do wody runął łuk konstrukcyjny Mostu Krymskiego, znajdujący się w jego drogowej części. Miało być to wynikiem bezpośredniego trafienia rakietą manewrującą ukraińskiej produkcji Flamingo. Konsekwencją ataku było zawalenie się liczącego ponad 270 metrów odcinka Mostu Krymskiego, co uniemożliwia korzystanie z tej przeprawy przez samochody.

Po tamtym ataku ruch na Moście Krymskim wstrzymano całkowicie, ale po pewnym czasie wznowiony został ruch kolejowy.

Teraz, według informacji, które pojawiają się na proukraińskim kanale Krymskij Wieter w serwisie Telegram, co najmniej dwa razy trafiona została kolejowa część Mostu Krymskiego.

„Potężne eksplozje w rejonie mostu. Dwa trafienia w most kolejowy” – informuje ten kanał, publikując jednocześnie nagranie, na którym widać przelatujące rakiety, a następnie eksplozje.

Rankiem kanał „Krymskij Wieter” informował, powołując się na doniesienia z Krymu, że nie widać, by łuk konstrukcyjny znajdujący się na kolejowej części mostu został uszkodzony.

Most Krymski Foto: PAP

Do kolejnego ataku na Most Krymski doszło na kilka godzin przed spotkaniem Władimira Putina z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem na marginesie szczytu APEC w chińskim Shenzhen.

Most Krymski to powstała w latach 2018–2019 długa na ponad 18 km przeprawa, która łączy okupowany Krym z kontynentalną częścią Rosji. Koszt jego budowy wyniósł 3,6 miliarda dolarów.

Ukraińcy uważają Most Krymski za uprawniony cel ataków, ponieważ powstał on bez ich zgody i łączy z Rosją nielegalnie okupowany przez nią Krym. Wołodymyr Zełenski potwierdzając uszkodzenie Mostu Krymskiego, poinformował, że była to konsekwencja realizowanej od tygodni operacji, a atak na przeprawę był jej siódmym etapem.