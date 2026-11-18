Dyrektor izraelskiego Mosadu Roman Gofman miał zabiegać w Stanach Zjednoczonych o poparcie dla kolejnych ataków na Iran – poinformowała w środę agencja Reutera. Tego samego dnia do Izraela przybył dowódca amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie gen. Bradley Cooper.

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Szef Mosadu spotkał się z dyrektorem CIA

Jak przekazał Reuters, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, Gofman odwiedził USA w ubiegłym tygodniu. W trakcie wizyty spotkał się między innymi z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffem oraz innymi wysokimi rangą przedstawicielami amerykańskiej administracji. Rozmowy dotyczyły sytuacji w Iranie, a szef izraelskiego wywiadu przedstawił amerykańskim urzędnikom oceny izraelskich służb.

Według agencji premier Izraela Benjamin Netanjahu uważa, że możliwość przeprowadzenia kolejnych uderzeń na Iran może wkrótce się zamknąć. Jednym z powodów izraelskich obaw ma być perspektywa ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej na Bliskim Wschodzie przed końcem roku.

Obecnie w regionie stacjonują trzy amerykańskie lotniskowce wraz z towarzyszącymi im grupami uderzeniowymi.

Izrael chce wspólnej operacji z USA przeciwko Iranowi

Jak informuje izraelski portal Ynet, Izrael jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia ataku na Iran. Premier Benjamin Netanjahu oraz szef sztabu generalnego izraelskiej armii gen. Ejal Zamir mieliby jednak preferować wspólną operację z udziałem wojsk amerykańskich.

Według portalu dalszy rozwój sytuacji zależy przede wszystkim od decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. Izrael próbuje wywrzeć presję na amerykańskiego przywódcę, jednak w jego otoczeniu nie ma jednomyślności co do kierunku dalszej polityki wobec Iranu.

Netanjahu w ostatnich tygodniach kilkakrotnie ostrzegał, że Iran odbudowuje swoje zdolności militarne i rozwija program nuklearny. W poniedziałek izraelski premier podkreślił, że „nasza misja jeszcze się nie zakończyła”.

Opozycja zarzuca Netanjahu dążenie do eskalacji konfliktu

Działania izraelskiego premiera budzą sprzeciw części krajowego establishmentu bezpieczeństwa oraz polityków opozycji. Jak napisał we wtorek „Washington Post”, przeciwnicy Netanjahu oskarżają go o dążenie do zaostrzenia konfliktu z Iranem, aby utrzymać się u władzy.

Kwestia ta nabiera znaczenia w związku z sytuacją polityczną w Izraelu. Wybory parlamentarne, które odbyły się 27 października, nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia. Blok ugrupowań popierających Netanjahu nie uzyskał większości.

Misję utworzenia nowego rządu powierzono liderowi opozycji Gadiemu Ajzenkotowi. Nie ma jednak pewności, czy zdoła on zgromadzić wystarczające poparcie. Do czasu rozstrzygnięcia sytuacji politycznej funkcję premiera nadal sprawuje Netanjahu.

USA i Iran nie mogą porozumieć się w sprawie zakończenia konfliktu

Pod koniec lutego Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły atak na Iran. Najbardziej intensywna faza działań zbrojnych zakończyła się w kwietniu. Później główny ciężar konfliktu przesunął się na blokady morskie i presję gospodarczą. Mimo to USA i Iran nadal prowadzą wymianę ognia na mniejszą skalę.

Negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem dotyczące zakończenia konfliktu pozostają w impasie. Reuters przypomniał, że Donald Trump w ostatnim czasie naprzemiennie groził eskalacją działań wojennych i zapowiadał ich wygaszanie.

Na zmianę stanowiska Iranu mogły wpłynąć również wyniki wyborów do amerykańskiego Kongresu z 3 listopada. Jak napisał we wtorek „New York Times”, władze w Teheranie zaostrzyły swoje stanowisko negocjacyjne, uznając, że dotkliwa porażka Republikanów była konsekwencją sposobu, w jaki Trump prowadził wojnę.