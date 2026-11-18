Do bezprecedensowego spotkania przywódców Rosji, Chin i USA dojdzie w czwartek w Shenzhen podczas dwudniowego szczytu Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping rozmawiać mają m.in. o ograniczeniu światowych arsenałów nuklearnych i amerykańsko-izraelskiej wojnie z Iranem. Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że trwająca już piąty rok wojna w Ukrainie nie znajdzie się wśród tematów spotkania, ponieważ Chiny „nie uczestniczą bezpośrednio w negocjacjach dotyczących tego konfliktu”.