W środę, 18 listopada, po godz. 17 w siedzibie Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej rozpoczęło się kolejne spotkanie przedstawicieli ugrupowań politycznych z szefem KPRP Zbigniewem Boguckim. Tematem rozmów jest sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Środowe konsultacje stanowią kontynuację spotkania, które odbyło się w tej sprawie w poniedziałek.

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W rozmowach uczestniczą przedstawiciele PiS, Rozwoju Plus, Razem, PSL i Polski 2050. Szef klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek poinformował PAP, że reprezentanci jego partii również wezmą udział w spotkaniu. Podobnie jak podczas poprzednich konsultacji, zabrakło przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Spór o TK. Partie szukają rozwiązania

Pierwsza runda rozmów odbyła się w poniedziałek w Belwederze. Oprócz Zbigniewa Boguckiego uczestniczyli w niej przedstawiciele PSL, Polski 2050, Razem, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, PiS, Rozwoju Plus oraz koła senackiego Nowa Polska-Centrum.

Po zakończeniu rozmów szef KPRP poinformował, że uczestnicy przedstawili własne propozycje dotyczące rozwiązania problemów TK. Zapowiedział także opracowanie projektu, który uwzględniałby rozwiązania zgłoszone przez poszczególne partie. Tak przygotowana propozycja miała stać się podstawą dalszej dyskusji podczas środowego spotkania.

Bogucki zwrócił uwagę, że spośród pomysłów zaprezentowanych przez uczestników poniedziałkowych konsultacji „najdalej idący projekt zmiany konstytucji” proponuje PSL.

Donald Tusk o rozmowach w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Do poniedziałkowych konsultacji odniósł się we wtorek premier Donald Tusk. Pytany o udział przedstawicieli dwóch ugrupowań koalicyjnych w spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Karola Nawrockiego, zaznaczył, że nie zamierza odrzucać żadnych inicjatyw zmierzających do rozwiązania sporu. Jak podkreślił, gdyby „udało się w zgodzie zbudować jakiś projekt, który byłby rozwiązaniem dla tej sytuacji”, to on „byłby szczęśliwy bez dwóch zdań”. – Wolałbym, żeby wszystkie strony akceptowały działania Trybunału Konstytucyjnego – zaznaczył.

Jednocześnie Tusk wskazał, że nadrzędne znaczenie ma dla niego przestrzeganie konstytucji. Jak mówił, Trybunał jest już odnowiony i rozpoczął działalność, choć jego praca przebiega w trudnych warunkach.

PSL proponuje zmianę konstytucji i nowy skład TK

Na początku listopada PSL przedstawiło propozycję zmian w konstytucji, które miałyby doprowadzić do resetu w TK. Projekt przewiduje zakończenie kadencji obecnych sędziów oraz wprowadzenie procedury wyboru nowego, 15-osobowego składu TK.

Zgodnie z propozycją PSL wniosek zawierający kandydatury na sędziów musiałby uzyskać zgodę prezydenta. Następnie Zgromadzenie Narodowe wybierałoby nowych członków TK większością trzech piątych głosów. Kadencje sędziów zostałyby podzielone na trzy grupy: po pięciu sędziów pełniłoby funkcję przez trzy, sześć i dziewięć lat.

Do wniesienia projektu nowelizacji konstytucji wymagane jest poparcie co najmniej 92 posłów. Sama zmiana ustawy zasadniczej wymaga natomiast uzyskania większości dwóch trzecich głosów w Sejmie oraz bezwzględnej większości w Senacie.

Prawo do wystąpienia z inicjatywą zmiany konstytucji przysługuje prezydentowi, Senatowi oraz grupie co najmniej jednej piątej ustawowej liczby posłów. Senat ma 60 dni na rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm nowelizacji. Nie może przy tym zgłaszać do niej poprawek.

PSL zaprasza partie na konsultacje w Sejmie

W środę lider PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w czwartek o godz. 13.30 w Sejmie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu jego ugrupowania ws. resetu konstytucyjnego.

Kosiniak-Kamysz zaprosił do udziału wszystkie środowiska zainteresowane zakończeniem sporu wokół TK. „Polski nie stać na niekończący się spór o Trybunał Konstytucyjny. Po rozmowach na zaproszenie prezydenta robimy kolejny krok” – zaznaczył.

Udział w czwartkowych konsultacjach zapowiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski przekazał PAP, że podczas czwartkowych konsultacji klub będą reprezentować posłowie Andrzej Śliwka oraz Marcin Warchoł. Rzecznik Razem Mateusz Merta poinformował natomiast, że na konsultacjach obecny będzie wiceszef koła partii Maciej Konieczny.

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński powiedział PAP, że jego partia nie weźmie udziału w konsultacjach.