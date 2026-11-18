W podcaście „Rzecz w tym” Roch Zygmunt, redaktor działu Opinie „Rzeczpospolitej”, analizuje kondycję polskiej sceny politycznej, strategię Donalda Tuska i sytuację na prawicy. Zastanawia się też, czy wyborcza kampania w 2027 roku będzie rozgrywać się przede wszystkim wokół strachu przed przeciwnikiem, czy wokół realnych problemów obywateli.

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Prawica coraz bliżej wspólnego frontu. Braun, Nawrocki i Kaczyński w jednej układance

Głosowanie nad wotum nieufności dla rządu nie miało zaskoczyć wynikiem. Zdaniem Rocha Zygmunta jego zasadniczym celem było wywołanie politycznej debaty i pokazanie, jak opozycja ocenia gabinet Donalda Tuska. Wątpliwości budzi jednak strategia Mateusza Morawieckiego i jego środowiska. Rozwój Plus miał być propozycją centroprawicową, alternatywą dla coraz bardziej radykalnego PiS. Tymczasem kandydatura Marka Jurka na premiera technicznego pokazała, że zapowiedzi mijają się z praktyką. – Widać, że to wychylenie w stronę centrum nie nastąpiło – ocenia gość podcastu.

Równocześnie coraz wyraźniej widać zbliżenie różnych środowisk prawicowych. PiS, Konfederacja, politycy związani z Grzegorzem Braunem i Karol Nawrocki szukają formuły współpracy, choć ich deklaracje i działania nie zawsze są spójne. Roch Zygmunt zwraca uwagę, że polityczne kalkulacje liderów mogą być dla wyborców trudne do zrozumienia. Szczególnie gdy z jednej strony padają deklaracje o braku możliwości współpracy z Braunem, a z drugiej pojawiają się gesty, które tę współpracę normalizują.

Gość „Rzecz w tym” analizuje również strategię Donalda Tuska. Jego zdaniem premier potrafi najpierw zaostrzyć konflikt, a następnie wystąpić w roli polityka gotowego do porozumienia. – Zrobił swoje i teraz może deeskalować – mówi Roch Zygmunt, opisując zachowanie szefa rządu w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Taka taktyka może jednak przynieść nieoczekiwane skutki: zamiast umacniać obóz rządzący, może pogłębiać podziały i zniechęcać wyborców, którzy nie chcą opowiadać się bezwarunkowo po żadnej ze stron.

Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie wyborów. Młodzi mają inne problemy

Spór o Trybunał Konstytucyjny pozostaje jednym z głównych punktów politycznego konfliktu. Choć każda ze stron przedstawia własne działania jako próbę przywrócenia normalności, instytucja wciąż nie cieszy się powszechnym zaufaniem. Roch Zygmunt zauważa, że rośnie liczba zwolenników resetu konstytucyjnego – nie tylko wśród ekspertów i organizacji pozarządowych, lecz także wśród zwykłych obywateli. Jego zdaniem rządzący mogą lekceważyć nastroje wyborców, którzy nie akceptują ani działań poprzedniej władzy, ani sposobu, w jaki obecna próbuje rozwiązać problem.

Czy jednak praworządność będzie jednym z najważniejszych tematów kampanii parlamentarnej? Gość podcastu nie spodziewa się, by spór o Trybunał zdominował wyborcze decyzje. – Myślę, że jedyną rzeczą, którą mogą zapamiętać wyborcy z obecnego czasu, to jest chaos. Po prostu chaos – przewiduje. Zwraca też uwagę na różnice pokoleniowe: Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która silniej porusza starszych wyborców, podczas gdy młodzi mają inne polityczne priorytety i inaczej rozkładają swoje sympatie.

Co zatem przesądzi o wyniku wyborów w 2027 roku? Roch Zygmunt wskazuje na narastającą polaryzację i dwie konkurujące ze sobą emocje: „byle nie prawica” oraz „byle nie Tusk”. Możliwych konfiguracji powyborczych jest wiele, a przyszła większość parlamentarna może okazać się trudna do zbudowania i jeszcze trudniejsza do utrzymania. - Za dwa dni znajdziemy sobie inny temat i o tym wotum mało kto będzie pamiętał – zauważa gość. Czy wyborcy rzeczywiście zapomną o dzisiejszych politycznych awanturach? I czy w kampanii ważniejsze okażą się codzienne problemy, czy kolejna odsłona walki dwóch obozów?

Zachęcamy do wysłuchania innych odcinków podcastu „Rzecz w tym”: