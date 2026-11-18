Według najnowszej pięciotygodniowej prognozy zaprezentowanej przez IMGW pogoda między 21 a 27 grudnia 2026 r. będzie nieco odbiegać od wieloletniej normy, zarówno pod względem temperatur, jak i opadów.

Reklama Reklama

Prognoza na świąteczny tydzień. W Boże Narodzenie nie widać mrozu

W tygodniu obejmującym okres od poniedziałku 21 grudnia do niedzieli 27 grudnia termometry wskażą średnio od 0 do 3 st. C. Najchłodniej będzie na północno-wschodnich i południowych krańcach Polski. Od 0 do 1 st. C prognozuje się w górach we wschodnich regionach kraju: na Warmii i Mazurach, Podlasiu i w województwie lubelskim. Najcieplej, bo około 3 st. C, będzie na wybrzeżu oraz na południowym zachodzie kraju. W pozostałych częściach Polski termometry pokażą około 2 st. C.

W nocy również nie powinien dokuczać nam silny mróz. Średnia minimalna temperatura wyniesie od -2 st. C na południowym wschodzie do 2 st. na Pomorzu. Tylko w rejonach podgórskich słupki rtęci mogą wskazać do -5 st. C.

W porównaniu do wieloletniej normy z lat 1991-2020 temperatury przeważnie będą wyższe – nawet o około 2 st. C na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i w Małopolsce. Jedynie w górach i w województwie lubuskim temperatura może okazać się nieznacznie niższa od normy.

Średnia temperatura maksymalna do 27 grudnia Foto: IMGW

Gdzie będzie padać w święta? Prognoza opadów na Boże Narodzenie

Suma opadów między 21 a 27 grudnia wyniesie od 10 mm na Dolnym Śląsku do 16 mm w Zakopanem. Według prognoz powyżej normy może padać w wielu regionach kraju - na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, woj. lubuskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. W pozostałych częściach kraju opady będą się utrzymywać w granicach wieloletniej normy.

Najsilniej padać będzie na wybrzeżu oraz w górach. Tam synoptycy prognozują najwyższe prawdopodobieństwo opadów powyżej 20 mm, a także największe anomalie sumy opadów względem ubiegłych lat. Na razie nie wiadomo jednak, czy będą to opady śniegu czy deszczu. Na dokładniejsze prognozy trzeba poczekać do grudnia.