Najnowsza prognoza IMGW na Boże Narodzenie 2026
Według najnowszej pięciotygodniowej prognozy zaprezentowanej przez IMGW pogoda między 21 a 27 grudnia 2026 r. będzie nieco odbiegać od wieloletniej normy, zarówno pod względem temperatur, jak i opadów.
W tygodniu obejmującym okres od poniedziałku 21 grudnia do niedzieli 27 grudnia termometry wskażą średnio od 0 do 3 st. C. Najchłodniej będzie na północno-wschodnich i południowych krańcach Polski. Od 0 do 1 st. C prognozuje się w górach we wschodnich regionach kraju: na Warmii i Mazurach, Podlasiu i w województwie lubelskim. Najcieplej, bo około 3 st. C, będzie na wybrzeżu oraz na południowym zachodzie kraju. W pozostałych częściach Polski termometry pokażą około 2 st. C.
W nocy również nie powinien dokuczać nam silny mróz. Średnia minimalna temperatura wyniesie od -2 st. C na południowym wschodzie do 2 st. na Pomorzu. Tylko w rejonach podgórskich słupki rtęci mogą wskazać do -5 st. C.
W porównaniu do wieloletniej normy z lat 1991-2020 temperatury przeważnie będą wyższe – nawet o około 2 st. C na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu i w Małopolsce. Jedynie w górach i w województwie lubuskim temperatura może okazać się nieznacznie niższa od normy.
Średnia temperatura maksymalna do 27 grudnia
Suma opadów między 21 a 27 grudnia wyniesie od 10 mm na Dolnym Śląsku do 16 mm w Zakopanem. Według prognoz powyżej normy może padać w wielu regionach kraju - na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, woj. lubuskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. W pozostałych częściach kraju opady będą się utrzymywać w granicach wieloletniej normy.
Najsilniej padać będzie na wybrzeżu oraz w górach. Tam synoptycy prognozują najwyższe prawdopodobieństwo opadów powyżej 20 mm, a także największe anomalie sumy opadów względem ubiegłych lat. Na razie nie wiadomo jednak, czy będą to opady śniegu czy deszczu. Na dokładniejsze prognozy trzeba poczekać do grudnia.
Prognoza opadów między 21 a 27 grudnia
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