Poranki w ciągu ostatnich kilku dni przypomniały o tym, że zima zbliża się wielkimi krokami. W niektórych miejscach temperatura spadła do -5 stopni. W Kozienicach i Jeleniej Górze odnotowano -8 stopni, a przy gruncie nawet -10 stopni. Wszystko wskazuje na to, że podczas nadchodzących dni również powieje chłodem, jednak przymrozki mają stopniowo słabnąć.

Reklama Reklama

Wyraźne ocieplenie nadejdzie w czwartek

Według prognozy przytaczanej przez TwojaPogoda.pl dziś i jutro najcieplej będzie na południu Polski, gdzie temperatura sięgnie około 10 stopni. W większości pozostałych regionów wyniesie ona od 5 do 9 stopni, a na północy miejscami poniżej 5. We wtorek i środę w centrum oraz na południu pojawią się opady deszczu, a w górach śniegu.

Przełom ma nastąpić w czwartek 12 listopada. Na południu kraju temperatura wzrośnie do 15–17 stopni, a lokalnie w rejonach górskich może być jeszcze wyższa. Znacznie przyjemniejsze będą również noc i poranek. Mimo tego ocieplenia trzeba przygotować się na opady deszczu i porywisty wiatr.

W przyszłym tygodniu czeka nas więcej ciepłych dni

Po przejściu frontu nastąpi krótkie ochłodzenie. Następnie, jak zapowiada TwojaPogoda.pl, przez większą część przyszłego tygodnia temperatury mogą sięgać 10–15 stopni, a na zachodzie i południu nawet 15–18 stopni.

Temperatury maksymalne w czwartek Foto: wxcharts.com

Pogoda będzie jednak dość zmienna. Deszcz i silniejszy wiatr mają przeplatać się z przejaśnieniami. Śnieg spadnie przede wszystkim w górach, a na nizinach może pojawić się najwcześniej po 20 listopada.