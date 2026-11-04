Wyraźnie wyższe temperatury widać w prognozie IMGW na najbliższe 10 dni.

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Pogoda na najbliższe dni. Będzie chłodno

W tym tygodniu należy spodziewać się temperatur charakterystycznych dla obecnej pory roku. W czwartek 5 listopada słupki rtęci wskażą maksymalnie od 4 do 11 st. C. W większości kraju będzie jednak od 8 do 9 st. C.

Nieco chłodniej zrobi się w piątek. Wówczas termometry pokażą od 4 do 10 st. C., przy czym na znacznym obszarze Polski będzie to 5-7 st. C. Podobne temperatury wystąpić mają w kolejnych dniach aż do wtorku 10 listopada.

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Pogoda na 11 listopada. Prognozy na Święto Niepodległości zapowiadają ocieplenie

W Święto Niepodległości nastąpi wyraźna zmiana pogody. Od zachodu nad nasz kraj napływać zacznie cieplejsze powietrze. W efekcie w ciągu dnia termometry w zachodniej połowie kraju pokażą maksymalnie od 11 do 15 st. C. Najcieplej będzie na południowym zachodzie. Największy chłód odczujemy z kolei we wschodniej części Polski. Tam maksymalne temperatury mieścić się będą w przedziale od 6 do 9 st. C.

Już 11 listopada ma nadejść wyraźne ocieplenie

Już 11 listopada ma nadejść wyraźne ocieplenie

Foto: IMGW

Wzrost temperatur, który nadejdzie w Święto Niepodległości, będzie jednak dopiero początkiem prawdziwego listopadowego ocieplenia. W czwartek 12 listopada termometry wskażą nietypowe jak na ten miesiąc temperatury. Jedynie na krańcach południowych i na północnym wschodzie będzie chłodniej (10-12 st. C). W pozostałej części kraju tego dnia słupki rtęci wskażą maksymalnie od 13 st. C miejscami w centrum i na południowym zachodzie do nawet 17 st. C miejscami na południu.

Ociepleniu towarzyszyć będzie jednak w całej Polsce spore zachmurzenie i deszcz. Największych opadów spodziewać powinni się 11 listopada mieszkańcy północno-zachodniej części kraju.

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Przed nami wyjątkowo ciepłe listopad i początek grudnia

Okazuje się, że wysokimi jak na tę porę roku temperaturami cieszyć będziemy mogli się także w kolejnych tygodniach listopada oraz na początku grudnia. Jak wynika z prognozy długoterminowej IMGW na najbliższe 5 tygodni, w wielu regionach kraju należy spodziewać się średniej temperatury powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Listopad i początek grudnia mogą zaskoczyć wysokimi temperaturami

Listopad i początek grudnia mogą zaskoczyć wysokimi temperaturami

Foto: IMGW

Wyjątkowy pod tym względem ma być tydzień od 23 do 29 listopada. Wówczas w niemal całej Polsce średnie temperatury mogą przekraczać wspomnianą normę wieloletnią.