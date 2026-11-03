Możliwość przekierowania przesyłki kurierskiej do Paczkomatu lub PaczkoPunktu już istnieje w ramach usługi Dynamicznego Przekierowania Paczki (DPP), jednak obecnie trzeba to robić dla każdej paczki osobno.

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Nowe zasady odbierania paczek InPost. Zmiany w regulaminie od 10 listopada

Zmiany w regulaminie InPost, które zaczną obowiązywać od 10 listopada, rozszerzą usługę Dynamicznego Przekierowania Paczki o funkcję Stałego Przekierowania Paczki. Dzięki temu klient będzie mógł ustawić na stałe za pomocą aplikacji InPost Mobile dyspozycję przekierowania przesyłki kurierskiej do preferowanego Paczkomatu lub PaczkoPunktu. W efekcie wszystkie paczki powiązane z jego numerem telefonu będą automatycznie trafiać do wybranego miejsca.

Dzięki nowej funkcji klient nie będzie musiał za każdym razem – tak jak obecnie – samodzielnie przekierowywać każdej paczki osobno.

Usługa będzie bezpłatna. Ponadto w każdej chwili będzie można ją wyłączyć, a później ponownie aktywować. Korzystanie z niej możliwe będzie jedynie za pomocą aplikacji InPost Mobile.

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Nie zawsze będzie można skorzystać z nowej usługi InPost

Stałe Przekierowanie Paczki, zgodnie z nowym regulaminem InPost, będzie miało jednak pewne ograniczenia. Przekierowanie przesyłki kurierskiej będzie możliwe po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

wybrany punkt odbioru przesyłki (Paczkomat lub PaczkoPunkt) musi znajdować się maksymalnie 10 km od pierwotnego adresu doręczenia, wskazanego przez nadawcę;

punkt odbioru musi należeć do rejonu oddziału InPost, który miał dostarczyć przesyłkę pod pierwotny adres dostawy;

paczka musi posiadać wymiary i wagę, które pozwalają na jej umieszczenie w Paczkomacie.

Z usługi Stałego Przekierowania Paczki nie będzie można korzystać w przypadku przesyłki nadawanej w ramach SmartCourier i Paleta Standard. Ponadto przekierowanie będzie mogło być niedostępne w sytuacji, gdy nadawca wykluczył taką możliwość w umowie z InPost, a także gdy występują przeszkody prawne, techniczne bądź operacyjne.