Od 10 listopada InPost wprowadza usługę Stałego Przekierowania Paczki
Możliwość przekierowania przesyłki kurierskiej do Paczkomatu lub PaczkoPunktu już istnieje w ramach usługi Dynamicznego Przekierowania Paczki (DPP), jednak obecnie trzeba to robić dla każdej paczki osobno.
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Zmiany w regulaminie InPost, które zaczną obowiązywać od 10 listopada, rozszerzą usługę Dynamicznego Przekierowania Paczki o funkcję Stałego Przekierowania Paczki. Dzięki temu klient będzie mógł ustawić na stałe za pomocą aplikacji InPost Mobile dyspozycję przekierowania przesyłki kurierskiej do preferowanego Paczkomatu lub PaczkoPunktu. W efekcie wszystkie paczki powiązane z jego numerem telefonu będą automatycznie trafiać do wybranego miejsca.
Dzięki nowej funkcji klient nie będzie musiał za każdym razem – tak jak obecnie – samodzielnie przekierowywać każdej paczki osobno.
Usługa będzie bezpłatna. Ponadto w każdej chwili będzie można ją wyłączyć, a później ponownie aktywować. Korzystanie z niej możliwe będzie jedynie za pomocą aplikacji InPost Mobile.
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Stałe Przekierowanie Paczki, zgodnie z nowym regulaminem InPost, będzie miało jednak pewne ograniczenia. Przekierowanie przesyłki kurierskiej będzie możliwe po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
Z usługi Stałego Przekierowania Paczki nie będzie można korzystać w przypadku przesyłki nadawanej w ramach SmartCourier i Paleta Standard. Ponadto przekierowanie będzie mogło być niedostępne w sytuacji, gdy nadawca wykluczył taką możliwość w umowie z InPost, a także gdy występują przeszkody prawne, techniczne bądź operacyjne.
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