Z tego artykułu dowiesz się: Kto zdobył tytuł Listonosza Roku 2026.

Jak przebiegał plebiscyt na Listonosza Roku 2026.

Na czym polega społeczny wymiar pracy listonosza i dlaczego jest on tak ważny dla lokalnych społeczności.

„Każdy z głosów oddanych w plebiscycie na Listonosza Roku 2026 to wyraz uznania dla codziennej pracy listonoszy, którzy nie tylko doręczają przesyłki, ale budują stałe relacje z mieszkańcami swoich rejonów i cieszą się zaufaniem w lokalnych społecznościach” – przekonują organizatorzy plebiscytu. „Codziennie, niezależnie od pogody, listonosze przemierzają rejony, dostarczając nie tylko przesyłki, ale często także wsparcie, życzliwe słowo i poczucie bezpieczeństwa” – dodają.

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Zwycięzcy konkursu na Listonosza Roku

Spośród około 18 tys. listonoszy, którzy pracują w Poczcie Polskiej, komisja konkursowa wyłoniła 16 finalistów. Po głosowaniu tytuł Listonosza Roku 2026 zdobył Dawid Ziomek z Urzędu Pocztowego Rzeszów 6 w województwie podkarpackim. „Zwycięstwo przyjął z ogromnym wzruszeniem. Jak przyznał, udział w plebiscycie stał się dla niego okazją, aby spojrzeć na swój zawód z nowej perspektywy. Otrzymany tytuł zadedykował wszystkim koleżankom i kolegom listonoszom w całej Polsce, w szczególności tym, z którymi pracuje na Podkarpaciu. Odbiera ten wynik jako wyraz wdzięczności za relacje budowane przez lata” – czytamy w komunikacie Poczty Polskiej.

Drugie miejsce zajął Michał Dobkowski z Urzędu Pocztowego Ostrołęka 2 w województwie mazowieckim. „Od 2015 r. pracuje wśród mieszkańców wsi, zna rytm ich dnia i wie, że adresata można spotkać nie tylko w domu, ale też w gospodarstwie czy podczas pracy w polu. Szczególnie ważny jest dla niego kontakt ze starszymi osobami. Często czekają nie tylko na przesyłkę, lecz także na krótką rozmowę i pytanie o zdrowie” – tak opisuje go Poczta Polska.

Na trzecim miejscu znalazł się Wojciech Ganczar z Urzędu Pocztowego Żagań 1 w województwie lubuskim. „Na ogłoszenie wyników czekał wspólnie z mieszkańcami, którzy dzwonili i pytali, czy wiadomo już, kto zwyciężył. Jak podkreślił, to wyróżnienie pokazuje, że ludzie widzą i doceniają codzienną pracę listonoszy. Pan Wojciech traktuje swoją pracę jak powołanie, a ważną częścią jego zawodowej codzienności jest więź z mieszkańcami” – czytamy w komunikacie.

Dawid Ziomek - Listonosz Roku 2026 Foto: mat. prasowe

Poczta Polska przekonuje, że historie laureatów pokazują, że praca listonosza ma ogromne znaczenie społeczne. „To zawód oparty nie tylko na odpowiedzialności i rzetelności, lecz także na relacjach budowanych przez lata” – tłumaczy.

Liczba listonoszy w Polsce spada

„Listonosz Roku 2026” to ogólnopolski plebiscyt organizowany przez AgroHorti Media, którego partnerem jest Poczta Polska. Jego celem jest wyróżnienie najbardziej zaangażowanych listonoszy oraz pokazanie znaczenia ich codziennej pracy dla mieszkańców miast i wsi.

Poczta Polska zatrudnia około 50 tys. osób, posiada kilkadziesiąt sortowni oraz ponad 7600 placówek, w tym 4800 własnych, dysponuje też flotą 7,2 tys. pojazdów. Listonosze i kurierzy pokonują ok. 162 mln km rocznie i doręczają codziennie prawie 4 mln paczek i listów. Liczba listonoszy systematycznie spada – wedle danych z początku 2023 r. było ich około 22 tys., a na początku 2025 r. blisko 20 tys. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje około 18 tys. listonoszy.