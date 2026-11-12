Spółki Allegro i InPost zawarły największy kontrakt logistyczny na polskim rynku, zakładający gwarantowane wolumeny o łącznej wartości minimum 8 mld zł do końca 2031 roku. Tym samym polubownie i ostatecznie zakończyło się postępowanie między dwoma spośród największych polskich graczy na rynku e-commerce i logistyki.

Reklama Reklama

Allegro i InPost zawarły umowę na 8 mld zł. Koniec postępowania arbitrażowego między spółkami

Jak przekazało biuro prasowe Allegro, zawarta umowa oznaczać ma wieloletnią stabilność i przewidywalność finansową dla obu spółek. Oprócz wolumenów o wartości 8 mld zł, umowa zakłada wzajemne gwarancje przepustowości sieci, indeksację cenową i „wysoki standard usług dla ponad 15 mld kupujących i 150 tys. sprzedających”. Nowy kontrakt, mający cementować współpracę obu spółek, zawarty został na okres do 31 grudnia 2031 roku. Kwota 8 mld zł, jak podało biuro prasowe Allegro, czyni ten kontrakt największym porozumieniem w polskim sektorze logistycznym.

Dla spółki InPost umowa stanowi zabezpieczenie „kluczowego strumienia przychodów” oraz wieloletnią bazę wolumenową dla sieci Paczkomat.

„Wspólnie z Allegro od lat redefiniujemy standardy handlu online i logistyki w naszym regionie. Nowy, wieloletni kontrakt potwierdza bezkonkurencyjną efektywność oraz skalę infrastruktury InPost, z której na co dzień korzystają miliony konsumentów. To porozumienie daje obu spółkom solidną bazę do dalszego, dynamicznego wzrostu oraz otwiera przestrzeń do wspólnego wdrażania nowatorskich usług, również poza rynkiem polskim” – stwierdził Rafał Brzoska, CEO InPost.

Z kolei z perspektywy Allegro, współpraca ta oznaczać ma „długoterminową przewidywalność kosztową” oraz „przepustowość dla dalszego wzrostu”.

Czytaj więcej Firmy Spór Allegro z InPostem to będzie długi sitcom Branża logistyczna nie spodziewa się prędkich rozstrzygnięć w sporze Allegro z InPostem. Najbardziej poszkodowani mogą być klienci.

„Współpraca Allegro i InPost od lat wyznacza tempo rozwoju nowoczesnego e-commerce w Europie. Łącząc zaawansowane technologie zakupowe z wiodącą infrastrukturą logistyczną, tworzymy unikalny standard dla konsumentów i tysięcy przedsiębiorców. Nowy kontrakt nie tylko zabezpiecza operacyjną skalę i rentowność naszego wzrostu w Polsce, ale stanowi także solidny fundament pod dalsze skalowanie biznesu na rynkach międzynarodowych” – przekazał CEO Allegro Marcin Kuśmierz.