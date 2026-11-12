Uczestników badania spytano, czy chcieliby, aby na polskiej scenie politycznej pojawiła się nowa partia lub siła polityczna stanowiąca alternatywę dla dzisiejszych ugrupowań.

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Sondaż: Młodzi wyborcy zdecydowanie chcą pojawienia się nowej partii

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 44 proc. badanych, przy czym 22 proc. „zdecydowanie” chciałoby, żeby taka nowa partia lub nowa siła polityczna się pojawiła, a kolejne 22 proc. chciałoby tego „raczej”.

32 proc. uczestników sondażu stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby, by taka partia się pojawiła – przy czym zdecydowanie taki pogląd wyraża 15 proc. badanych. Co czwarty respondent nie ma zdania w tej sprawie.

Pojawienia się nowej partii najbardziej oczekują najmłodsi wyborcy – w grupie respondentów w wieku 18–24 lata oczekiwanie, że taka partia się pojawi, wyraża 59 proc. wyborców, a w grupie ankietowanych w wieku 25–29 lat – 65 proc., przy czym 35 proc. wyborców z tej grupy stwierdza, że taka nowa partia lub nowa siła polityczna „zdecydowanie” powinna się pojawić.

Na drugim biegunie są najstarsi wyborcy – wśród respondentów w wieku 60 i więcej lat pojawienia się nowej partii nie chce 47 proc., a wśród wyborców w wieku 50–59 lat – 49 proc.

Sondaż: Ponad połowa wyborców Konfederacji chce pojawienia się nowej partii

Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, największe poparcie pojawienie się nowej partii zyskuje wśród wyborców z wykształceniem wyższym – 49 proc. z nich uważa, że taka partia powinna się pojawić.

Wśród wyborców KO pojawienie się nowej partii popiera 37 proc. badanych, a wśród wyborców PiS – 35 proc. (przeciw jest – odpowiednio – 38 proc. i 42 proc.). Pojawienia się nowej partii chce natomiast ponad połowa wyborców Konfederacji – 29 proc. z nich jest zdania, że partia taka powinna pojawić się „zdecydowanie”, a kolejnych 25 proc., że „raczej” powinna się pojawić.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 2–4 listopada tego roku na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej metodą mixed-mode (wywiady telefoniczne CATI oraz wywiady internetowe CAWI).

W opublikowanym równolegle z tym badaniem sondażu partyjnym IBRiS dla „Rzeczpospolitej” najbardziej zwiększył się odsetek wyborców, którzy nie potrafią wskazać ugrupowania, na które zagłosują – obecnie takich wyborców, według naszego sondażu, jest 8,5 proc.