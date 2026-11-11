Demokraci planują rozpocząć intensywne dochodzenia już w styczniu, a ich zainteresowanie może objąć również firmy współpracujące z prezydentem.

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Administracja zatrudniła już 15 dodatkowych osób do biura radcy prawnego Białego Domu. Przygotowania do spodziewanych dochodzeń trwają od miesięcy. Prawnicy spotykają się z przedstawicielami poszczególnych agencji federalnych, aby ustalić sposób reagowania na zapytania i wezwania Kongresu.

– Dochodzenia zaczynają się już teraz – powiedział Brandon Rios, były doradca demokratów w komisji nadzoru Izby Reprezentantów, a obecnie współkierujący zespołem zajmującym się dochodzeniami kongresowymi w kancelarii DLA Piper.

Biały Dom szykuje prawników do walki z Kongresem

Pierwszy sygnał konfrontacyjnego podejścia pojawił się w środę. Biały Dom opublikował list radcy prawnego Willa Scharfa skierowany do kongresmena Roberta Garcii, który ma stanąć na czele komisji nadzoru Izby Reprezentantów. Scharf oskarżył demokratów o kierowanie pod adresem administracji „arbitralnych gróźb” i zapowiedział kwestionowanie wezwań do przekazywania dokumentów, jeśli nie będą miały uzasadnionego celu legislacyjnego.

W piśmie zasugerowano również, że groźby wobec urzędników administracji mogą wykraczać poza uprawnienia kontrolne Kongresu, a nawet stanowić przestępstwo.

Strategia: spory sądowe i przeciąganie postępowań

Administracja może powoływać się także na przywilej poufności władzy wykonawczej. Według sierpniowej opinii Biura Radcy Prawnego Departamentu Sprawiedliwości ochrona ta może obejmować komunikację dotyczącą oficjalnych decyzji prezydenta, również z udziałem doradców spoza rządu.

Nawet jeśli argumenty Białego Domu zostaną ostatecznie odrzucone przez sądy, spory dotyczące wezwań Kongresu mogą trwać latami. To pozwoliłoby administracji opóźniać udostępnianie dokumentów nawet do końca kadencji Trumpa.

– Postępowania sądowe mogą być potężnym narzędziem spowalniania działań – ocenił Peter Rechter, prawnik i były doradca Białego Domu za administracji Joe Bidena.

Do konfrontacji przygotowują się również firmy i kancelarie prawne. Doradcy Trumpa korzystają z pomocy prawników, a waszyngtońskie firmy lobbingowe szykują się na pytania dotyczące ich powiązań z administracją.

Darowizny na salę balową wśród pierwszych tematów

Demokraci wskazali już jeden z obszarów przyszłych dochodzeń. Senator Richard Blumenthal zażądał dokumentów dotyczących darowizn na budowę sali balowej w Białym Domu. Wezwania skierowano między innymi do koncernów zbrojeniowych Palantir i Lockheed Martin. Darczyńcy mieli rozpocząć przekazywanie materiałów do 30 listopada. Jeśli nie zrobią tego dobrowolnie do 4 stycznia, komisja poszuka innych sposobów ich uzyskania.

Zainteresowanie Kongresu może objąć także kontakty biznesowe związane z inauguracją Trumpa, obchodami 250. rocznicy powstania USA, polityką celną i handlową oraz porozumieniami dotyczącymi sztucznej inteligencji.

Prawnicy zwracają uwagę, że prywatne przedsiębiorstwa mogą być mniej skłonne niż administracja do wieloletnich sporów sądowych i ryzykowania utraty reputacji. Dlatego mogą stać się jednym z głównych celów demokratycznych dochodzeń.

– Spodziewam się, że demokraci zastosują maksymalną presję – ocenił Rechter.

Rzeczniczka Białego Domu Lauren Bis zapewniła, że Trump pozostaje otwarty na współpracę ponad podziałami partyjnymi. Zastrzegła jednak, że jeśli demokraci zdecydują się na „pozorne śledztwa i radykalnie lewicową politykę”, będą działać przeciwko Amerykanom.