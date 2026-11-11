Zdarzenie miało miejsce w hrabstwie Lexington w środkowej części stanu. Miejscowy szeryf Jay Koon poinformował, że 11-miesięczny Koah Sharpe został odnaleziony zakopany pod ok. 30-centymetrową warstwą ziemi. Druciana klatka, w której się znajdował, była owinięta ręcznikiem. Uratowane dziecko zostało bezzwłocznie przetransportowane do szpitala.

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Szeryf Koon powiedział na konferencji prasowej w środę, że płacz odkopanego niemowlaka był najbardziej radosnym dźwiękiem, jaki można sobie wyobrazić.

Dziecko zaginęło, gdy znajdowało się pod opieką ojca

Ojciec dziecka, 25-letni Michael Comer, został w poniedziałek wieczorem zatrzymany pod zarzutem włamania oraz stawiania oporu podczas zatrzymania. Mężczyzna może usłyszeć kolejne zarzuty, śledczy współpracują w tej kwestii z prokuraturą.

11-miesięczny Koah zaginął w poniedziałek rano. Z relacji szeryfa wynika, że dziecko było pod opieką babci ze strony ojca, gdy w jej domu zjawił się Comer. W pewnym momencie, gdy seniorka wyszła, a inna osoba mająca zająć się chłopcem jeszcze się nie zjawiła, niemowlak został sam z ojcem. Gdy kolejna osoba dotarła do domu, Comera i niemowlęcia już tam nie było.

Wezwani na miejsce policjanci po pewnym czasie zjawili się w domu ojca mężczyzny – zabezpieczyli tam rzeczy dziecka, ale po niemowlaku nie było śladu. Funkcjonariusze przejrzeli zapisy monitoringu, na których widać było Michaela Comera, ale bez syna.

Szeryf Koon przyznał, że gdy mijały kolejne godziny, śledczy coraz bardziej niepokoili się o zaginione dziecko, ponieważ w miarę gromadzenia kolejnych informacji coraz mniej prawdopodobne stawało się to, że 25-latek zostawił syna pod czyjąś opieką.

W poniedziałek wieczorem Comer został zatrzymany w budynku gospodarczym na terenie jednej z posesji w Batesburgu, dziecka przy nim nie było. We wtorek w poszukiwaniach niemowlaka brało udział blisko sto osób, głównie policjantów i strażaków.

Zakopane żywcem 11-miesięczne niemowlę zostało odnalezione żywe

Przełom nastąpił we wtorek ok. godz. 13.30, gdy w zadrzewionym terenie w odległości niespełna 50 metrów od domu ojca Comera zauważono wśród igliwia świeżo naruszoną ziemię. Gdy śledczy zaczęli w tym miejscu kopać, usłyszeli płacz dziecka. – Wszyscy rzucili się, by je wydobyć – mówił szeryf hrabstwa Lexington, cytowany przez CNN. Dodał, że niemowlę bardzo głośno krzyczało.

Według szacunków Koona, chłopiec przebywał pod ziemią przez ok. 24 godziny, został zakopany w klatce o wymiarach ok. 60 na 60 centymetrów. Szeryf ocenił, że ręcznik, którym owinięta była klatka, w której umieszczono dziecko, prawdopodobnie pomógł stworzyć kieszeń powietrzną, dzięki czemu niemowlak był w stanie przeżyć pod ziemią. – To, dzięki łasce Bożej, zapewniło mu prawdopodobnie dość powietrza, by przeżyć – według naszych szacunków, 24 godziny pod ziemią – mówił Koon, cytowany przez NBC News.

W rozmowie z mediami matka zatrzymanego 25-latka, Patricia Comer, wyznała, że jest w szoku. Oceniła jednocześnie, że jej syn słusznie znalazł się w areszcie. – Jestem jego matką i nigdy bym się po nim czegoś takiego nie spodziewała – powiedziała, oceniając, że dopuścił się on straszliwego czynu.