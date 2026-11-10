Szef Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) Juhan Lepassaar ostrzegł we wtorek w wywiadzie dla agencji AFP, że po cyberatakach na systemy chłodnicze w Europie następnym celem mogą być routery czy domowe AGD.

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– Dziś były to lodówki, jutro mogą to być routery, a pojutrze domowe urządzenia – uważa Lepassaar.

Ataki hakerskie na lodówki w całej Europie. Następne mogą być AGD i routery

– Wszystkich incydentów da się uniknąć, ale rodzi się pytanie, czy jesteśmy skłonni w to zainwestować (...). Cyberbezpieczeństwo nie jest tanie – dodaje dyrektor wykonawczy agencji.

AFP przypomina, że doszło niedawno do serii ataków na lodówki w sklepach spożywczych we Francji, Estonii, Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Niemczech, Irlandii, Holandii, Finlandii i Rumunii. Ataki miały również wpływ na systemy chłodnicze we francuskich bankach krwi.

We Francji ataki te okazały się najbardziej niebezpieczne – podkreśla agencja.

Lepassaar wyjaśnia, że zagrożenia cybernetyczne należy antycypować na etapie wstępnej koncepcji produktów, które będą połączone z siecią.

– Każda usługa (...) ma taki poziom, na którym działają elementy cyfrowe, fragmenty kodu, jeśli nie będzie on chroniony, może zostać zhakowany – ostrzega.

Cyberatak może zablokować działanie najważniejszych służb czy usług – szpitali, policji, transportu publicznego, straży pożarnej – mówi ekspert.

– Czy to będzie w Chinach, Iranie czy Korei Północnej – istnieje wiele grup powiązanych z państwami, które biorą na cel Europę, europejskie firmy i europejskie interesy – podkreśla Lepassaar.

Po cyberatakach na systemy chłodnicze w Europie

Po atakach w Europie amerykańskie agencje federalne wezwały szpitale, przedsiębiorstwa transportowe i sieci handlowe z branży spożywczej do wzmocnienia przemysłowych systemów chłodniczych.

W kwietniu „Financial Times” poinformował, powołując się na służby wywiadowcze wielu państw, że cyberwywiad Chin wykorzystuje na Zachodzie prywatne routery, gadżety podłączone do sieci, czy inteligentne lodówki do ataków hakerskich na instytucje i krytyczną infrastrukturę oraz do wykradania tajnych informacji.

Zatrudniani przez rząd Chin hakerzy rutynowo posługują się „rozległymi sieciami” złożonymi z podłączonych do internetu sprzętów domowych i gadżetów, by przeprowadzać ataki na „krajową infrastrukturę i demokratyczne instytucje” – wyjaśnił brytyjski dziennik.

Krajowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Wielkiej Brytanii przekazało wówczas, że chiński cyberwywiad wykorzystuje dziesiątki tysięcy zwykłych domowych sprzętów podłączonych do internetu, by tworzyć sieci botów zdolne do przeprowadzania ataków i wykradania informacji. Praktyka taka nie jest nowa, ale Chiny posługują się nią „strategicznie i na wielką skalę” – sprecyzował brytyjski ośrodek.