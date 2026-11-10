Donald Trump
W pierwszym tygodniu swojej prezydentury w styczniu 2021 r. Joe Biden poinformował dziennikarzy, że jego poprzednik, Donald Trump, pozostawił mu w Gabinecie Owalnym „bardzo życzliwy list”. Nie ujawnił jednak jego treści i przez kolejne lata odmawiał rozmów na ten temat.
Teraz, ponad pięć lat później, były prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się opublikować dokument w całości w swojej nowej książce „Promise Me, America”, której premiera zaplanowana jest na przyszły wtorek. „The New York Times” uzyskał fragment publikacji, dziennikarze zapoznali się również z fotokopią oryginalnego listu.
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List datowany jest na 20 stycznia 2021 r. Trump wykorzystał do jego napisania oficjalny papier Białego Domu i podpisał się na nim charakterystycznym dla siebie czarnym markerem Sharpie. Wiadomość pozostawił w kopercie z napisem „Do 46.”, odnoszącym się do Bidena jako 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Treść listu znacząco odbiega od publicznych wypowiedzi Trumpa na temat jego politycznego rywala. Nie znalazły się w nim bowiem ani zarzuty wobec Bidena, ani próby podważania wyników wyborów prezydenckich z 2020 r. Zamiast tego Trump opisał swoje doświadczenia związane z pracą w Białym Domu i wyraził przekonanie, że jego następca pozostanie wierny sobie oraz Amerykanom.
W liście Trump podkreślił wyjątkowy charakter sprawowania urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przekonywał, że codzienna praca w Gabinecie Owalnym jest niezwykłym przywilejem, a historia kraju obecna jest w każdym zakątku Białego Domu.
Trump zachęcał Bidena, aby każdego dnia znajdował chwilę na refleksję nad miejscem, w którym się znajduje, oraz nad dokonaniami swoich poprzedników. Zwrócił uwagę, że objęcie urzędu daje mu możliwość zapisania się na kartach historii.
„Wielu prezydentów przychodziło i odchodziło, sprawując władzę po prostu jako republikanie lub demokraci. W większości nie zmieniali biegu historii, lecz byli unoszeni przez jej niepowstrzymany nurt. Tobie się to nie przydarzy, ponieważ wiem, jak bardzo kochasz Amerykanów” – napisał.
W dalszej części listu podkreślił, że nowy prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za nadzieje i marzenia całego narodu. Zaznaczył, że świadomość oczekiwań milionów obywateli powinna być dla niego źródłem siły i motywacji do podejmowania decyzji.
Trump zakończył wiadomość życzeniami dla Bidena i jego żony Jill, prosząc Boga o błogosławieństwo dla nich oraz Stanów Zjednoczonych. Podpisał się jedynie imieniem „Donald”.
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W swojej książce 83-letni Biden przyznaje, że treść listu była dla niego dużym zaskoczeniem. Zwraca między innymi uwagę na ogromną różnicę między serdecznym tonem prywatnej wiadomości a zachowaniem Trumpa w okresie poprzedzającym przekazanie władzy.
Były prezydent zaznacza, że Trump „głęboko zdestabilizował demokrację”, a ponadto nie zaproponował mu tradycyjnego spotkania ustępującego prezydenta z następcą. „Jakby istniało dwóch Donaldów Trumpów” – pisze Biden, odnosząc się do sprzeczności między publiczną postawą swojego poprzednika a jego prywatnym listem. „A jednak oto składał mi najlepsze życzenia w serdecznych słowach, które brzmiały, jakby pochodziły od starego przyjaciela” – wspomina były prezydent.
Podczas kampanii wyborczej w 2020 r. Trump wielokrotnie atakował Bidena, nazywając go między innymi „najgorszym kandydatem na prezydenta” w historii Stanów Zjednoczonych. Ostrzegał, że jego zwycięstwo doprowadzi do wybuchu przemocy w amerykańskich miastach, kwestionował jego sprawność umysłową i oskarżał go o korupcję.
Po przegranych wyborach Trump nie uznał ich wyniku i podejmował działania zmierzające do jego podważenia. Napięcia związane z wyborami osiągnęły punkt kulminacyjny 6 stycznia 2021 r., kiedy doszło do ataku na Kapitol. Trump odmówił następnie udziału w uroczystości zaprzysiężenia Bidena.
Mimo upływu lat Trump nadal bezpodstawnie twierdzi, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostały sfałszowane. Regularnie obarcza też Bidena odpowiedzialnością za różne problemy Stanów Zjednoczonych.
Do ujawnienia treści listu odniósł się we wtorek Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji Białego Domu. W oświadczeniu ponownie ostro skrytykował byłego prezydenta. „Joe Biden powinien był posłuchać mądrych słów prezydenta, ale zamiast tego próbował zniszczyć ten kraj i wykorzystać wymiar sprawiedliwości jako broń przeciwko swoim politycznym wrogom” – stwierdził Cheung. „Biden jest hańbą, a Ameryce jest lepiej, odkąd nie jest już prezydentem” – dodał.
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W opublikowanym w poniedziałek na łamach „The Atlantic” fragmencie książki Biden opisuje również spotkanie z Trumpem po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2024 r. Tym razem doszło do tradycyjnego spotkania ustępującego prezydenta z jego następcą. Biden wspomina, że zachowanie Trumpa ponownie znacząco odbiegało od tonu jego publicznych wypowiedzi.
Jak relacjonuje Biden, Trump „zaskoczył go, przyjmując tak przyjazny ton, że pomyślał, iż być może z niego sobie żartować”. Według Bidena podczas rozmowy Trump miał powiedzieć: „Wiesz, Joe, gdyby nie polityka, myślę, że bylibyśmy dobrymi przyjaciółmi”.
Publikacja wspomnień Bidena przypada na trudny dla niego okres. Wielu polityków Partii Demokratycznej chciałoby zamknąć rozdział związany z jego prezydenturą. W ugrupowaniu nadal obecne jest rozczarowanie decyzją Bidena o ubieganiu się o drugą kadencję. Część demokratów uważa, że jego postępowanie utorowało Trumpowi drogę do powrotu do Białego Domu.
Po zakończeniu prezydentury u Bidena zdiagnozowano agresywną postać raka prostaty z przerzutami do kości. Były prezydent poinformował w niedzielę, że prowadzone leczenie ograniczy jego możliwości uczestniczenia w wydarzeniach promujących książkę. „Niektóre dni są lepsze od innych. To mnie nie zatrzymało, ale czasami spowalnia” – napisał Biden w mediach społecznościowych. „Niestety oznacza to, że nie będę mógł wziąć udziału w tylu rozmowach o mojej książce, na ile liczyłem” – wyjaśnił.
Jego syn Hunter Biden w wywiadzie udzielonym latem przekazał, że stan zdrowia ojca się pogarsza, a choroba powoduje u niego ból.
Od czasu opuszczenia Białego Domu Biden stosunkowo rzadko pojawia się publicznie. Bywa widywany w pociągach Amtrak kursujących między stanem Delaware a Waszyngtonem, uczestniczył też w wydarzeniach organizowanych przez Biden Institute na Uniwersytecie Delaware.
Wygłosił ponadto kilka przemówień, między innymi poświęcone amerykańskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego Social Security w Chicago oraz podczas wydarzenia Partii Demokratycznej w Dakocie Południowej.
Drogi Joe, Codzienne przychodzenie do pracy w Gabinecie Owalnym jest błogosławieństwem przekraczającym wszelkie wyobrażenia. Historia rozbrzmiewa z każdej ściany, każdego posągu, każdego pięknego obrazu i każdego zakątka tego magicznego miejsca. Każde schody, korytarz i drzwi prowadzą do kolejnych drzwi i wspomnień, kolejnych przełomowych momentów we wspaniałej historii Ameryki.
Mam nadzieję, że każdego dnia znajdziesz chwilę, aby zastanowić się nad miejscem, w którym się znajdujesz, oraz nad ludźmi, którzy byli tu przed tobą – wielkimi postaciami, które kształtowały bieg historii ludzkości. Teraz masz możliwość zdecydowania o swoim miejscu w historii i wiem, że pozostaniesz wierny sobie oraz Amerykanom.
Wielu prezydentów przychodziło i odchodziło, sprawując władzę po prostu jako republikanie lub demokraci. W większości nie zmieniali biegu historii, lecz byli unoszeni przez jej niepowstrzymany nurt. Tobie się to nie przydarzy, ponieważ wiem, jak bardzo kochasz Amerykanów.
Łączy cię nie tylko przeszłość, ale również odpowiedzialność za nadzieje i marzenia całego narodu, które spoczywają na twoich barkach. Waga tej odpowiedzialności nigdy cię nie opuszcza. Jest kotwicą, która stanowi podstawę każdej podejmowanej przez ciebie decyzji.
Twoja siła, twoje najgłębsze źródło energii, płynie ze świadomości, że miliony ludzi na ciebie liczą. Ich ambicje i aspiracje są powodem, dla którego się tu znalazłeś, a tak wielu z nich liczy na twój sukces.
Niech Bóg błogosławi tobie i Jill, i niech Bóg błogosławi Amerykę!
Z poważaniem, Donald
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