W pierwszym tygodniu swojej prezydentury w styczniu 2021 r. Joe Biden poinformował dziennikarzy, że jego poprzednik, Donald Trump, pozostawił mu w Gabinecie Owalnym „bardzo życzliwy list”. Nie ujawnił jednak jego treści i przez kolejne lata odmawiał rozmów na ten temat.

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Teraz, ponad pięć lat później, były prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował się opublikować dokument w całości w swojej nowej książce „Promise Me, America”, której premiera zaplanowana jest na przyszły wtorek. „The New York Times” uzyskał fragment publikacji, dziennikarze zapoznali się również z fotokopią oryginalnego listu.

Donald Trump zostawił Joe Bidenowi list w Białym Domu. Ujawniono jego treść

List datowany jest na 20 stycznia 2021 r. Trump wykorzystał do jego napisania oficjalny papier Białego Domu i podpisał się na nim charakterystycznym dla siebie czarnym markerem Sharpie. Wiadomość pozostawił w kopercie z napisem „Do 46.”, odnoszącym się do Bidena jako 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Treść listu znacząco odbiega od publicznych wypowiedzi Trumpa na temat jego politycznego rywala. Nie znalazły się w nim bowiem ani zarzuty wobec Bidena, ani próby podważania wyników wyborów prezydenckich z 2020 r. Zamiast tego Trump opisał swoje doświadczenia związane z pracą w Białym Domu i wyraził przekonanie, że jego następca pozostanie wierny sobie oraz Amerykanom.

„Wiem, jak bardzo kochasz Amerykanów”. Tak Trump zwrócił się do Bidena

W liście Trump podkreślił wyjątkowy charakter sprawowania urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przekonywał, że codzienna praca w Gabinecie Owalnym jest niezwykłym przywilejem, a historia kraju obecna jest w każdym zakątku Białego Domu.

Trump zachęcał Bidena, aby każdego dnia znajdował chwilę na refleksję nad miejscem, w którym się znajduje, oraz nad dokonaniami swoich poprzedników. Zwrócił uwagę, że objęcie urzędu daje mu możliwość zapisania się na kartach historii.

„Wielu prezydentów przychodziło i odchodziło, sprawując władzę po prostu jako republikanie lub demokraci. W większości nie zmieniali biegu historii, lecz byli unoszeni przez jej niepowstrzymany nurt. Tobie się to nie przydarzy, ponieważ wiem, jak bardzo kochasz Amerykanów” – napisał.

W dalszej części listu podkreślił, że nowy prezydent bierze na siebie odpowiedzialność za nadzieje i marzenia całego narodu. Zaznaczył, że świadomość oczekiwań milionów obywateli powinna być dla niego źródłem siły i motywacji do podejmowania decyzji.

Trump zakończył wiadomość życzeniami dla Bidena i jego żony Jill, prosząc Boga o błogosławieństwo dla nich oraz Stanów Zjednoczonych. Podpisał się jedynie imieniem „Donald”.

Joe Biden o liście Trumpa: Jakby istniało dwóch Donaldów Trumpów

W swojej książce 83-letni Biden przyznaje, że treść listu była dla niego dużym zaskoczeniem. Zwraca między innymi uwagę na ogromną różnicę między serdecznym tonem prywatnej wiadomości a zachowaniem Trumpa w okresie poprzedzającym przekazanie władzy.

Były prezydent zaznacza, że Trump „głęboko zdestabilizował demokrację”, a ponadto nie zaproponował mu tradycyjnego spotkania ustępującego prezydenta z następcą. „Jakby istniało dwóch Donaldów Trumpów” – pisze Biden, odnosząc się do sprzeczności między publiczną postawą swojego poprzednika a jego prywatnym listem. „A jednak oto składał mi najlepsze życzenia w serdecznych słowach, które brzmiały, jakby pochodziły od starego przyjaciela” – wspomina były prezydent.

Podczas kampanii wyborczej w 2020 r. Trump wielokrotnie atakował Bidena, nazywając go między innymi „najgorszym kandydatem na prezydenta” w historii Stanów Zjednoczonych. Ostrzegał, że jego zwycięstwo doprowadzi do wybuchu przemocy w amerykańskich miastach, kwestionował jego sprawność umysłową i oskarżał go o korupcję.

Po przegranych wyborach Trump nie uznał ich wyniku i podejmował działania zmierzające do jego podważenia. Napięcia związane z wyborami osiągnęły punkt kulminacyjny 6 stycznia 2021 r., kiedy doszło do ataku na Kapitol. Trump odmówił następnie udziału w uroczystości zaprzysiężenia Bidena.

Biały Dom ostro odpowiada Bidenowi. „Jest hańbą”

Mimo upływu lat Trump nadal bezpodstawnie twierdzi, że wybory prezydenckie w 2020 r. zostały sfałszowane. Regularnie obarcza też Bidena odpowiedzialnością za różne problemy Stanów Zjednoczonych.

Do ujawnienia treści listu odniósł się we wtorek Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji Białego Domu. W oświadczeniu ponownie ostro skrytykował byłego prezydenta. „Joe Biden powinien był posłuchać mądrych słów prezydenta, ale zamiast tego próbował zniszczyć ten kraj i wykorzystać wymiar sprawiedliwości jako broń przeciwko swoim politycznym wrogom” – stwierdził Cheung. „Biden jest hańbą, a Ameryce jest lepiej, odkąd nie jest już prezydentem” – dodał.

Trump powiedział Bidenowi, że mogliby być przyjaciółmi?

W opublikowanym w poniedziałek na łamach „The Atlantic” fragmencie książki Biden opisuje również spotkanie z Trumpem po jego zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2024 r. Tym razem doszło do tradycyjnego spotkania ustępującego prezydenta z jego następcą. Biden wspomina, że zachowanie Trumpa ponownie znacząco odbiegało od tonu jego publicznych wypowiedzi.

Jak relacjonuje Biden, Trump „zaskoczył go, przyjmując tak przyjazny ton, że pomyślał, iż być może z niego sobie żartować”. Według Bidena podczas rozmowy Trump miał powiedzieć: „Wiesz, Joe, gdyby nie polityka, myślę, że bylibyśmy dobrymi przyjaciółmi”.

Nowa książka Joe Bidena

Publikacja wspomnień Bidena przypada na trudny dla niego okres. Wielu polityków Partii Demokratycznej chciałoby zamknąć rozdział związany z jego prezydenturą. W ugrupowaniu nadal obecne jest rozczarowanie decyzją Bidena o ubieganiu się o drugą kadencję. Część demokratów uważa, że jego postępowanie utorowało Trumpowi drogę do powrotu do Białego Domu.

Po zakończeniu prezydentury u Bidena zdiagnozowano agresywną postać raka prostaty z przerzutami do kości. Były prezydent poinformował w niedzielę, że prowadzone leczenie ograniczy jego możliwości uczestniczenia w wydarzeniach promujących książkę. „Niektóre dni są lepsze od innych. To mnie nie zatrzymało, ale czasami spowalnia” – napisał Biden w mediach społecznościowych. „Niestety oznacza to, że nie będę mógł wziąć udziału w tylu rozmowach o mojej książce, na ile liczyłem” – wyjaśnił.

Jego syn Hunter Biden w wywiadzie udzielonym latem przekazał, że stan zdrowia ojca się pogarsza, a choroba powoduje u niego ból.

Od czasu opuszczenia Białego Domu Biden stosunkowo rzadko pojawia się publicznie. Bywa widywany w pociągach Amtrak kursujących między stanem Delaware a Waszyngtonem, uczestniczył też w wydarzeniach organizowanych przez Biden Institute na Uniwersytecie Delaware.

Wygłosił ponadto kilka przemówień, między innymi poświęcone amerykańskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego Social Security w Chicago oraz podczas wydarzenia Partii Demokratycznej w Dakocie Południowej.