Sędzia Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają wpływu na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach sędziów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego. Dodała, że tylko sąd dyscyplinarny TK może kontrolować zarządzenia w sprawie przerw w pracy sędziów Trybunału.

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Korwin-Piotrowska o postanowieniu SN ws. TK: brak wpływu na skuteczność

Chodzi o decyzję SN z 10 listopada, w ramach której Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła postanowienie Korwin-Piotrowskiej, przerywające czynności Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego jako sędziów TK.

„Wobec medialnych doniesień o wydaniu w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego orzeczenia o uchyleniu zarządzeń z 30 października 2026 r. o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziów Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, informuję o braku jakiegokolwiek wpływu ewentualnych orzeczeń Sądu Najwyższego na dalszą skuteczność zarządzeń o natychmiastowej przerwie” – napisała Korwin-Piotrowska w komunikacie zamieszczonym na stronie TK.

Podkreśliła, że „jedynym organem uprawnionym do kontroli zarządzeń o przerwie wydanych w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest sąd dyscyplinarny wylosowany spośród sędziów Trybunału Konstytucyjnego”.