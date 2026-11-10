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Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej
O oczekiwaniach wyborców trudno mówić, bo minęło bardzo mało czasu. Już przed zamachem w Krakowie bezpieczeństwo awansowało na drugie miejsce, zaraz po gospodarce, jako najważniejszy temat dla wyborców. Czy zmieni to coś na scenie politycznej i w zachowaniu samych polityków, tutaj nie mam żadnych nadziei, w ciągu kilku dni wszystko wróci na tory, które znamy z ostatnich 20 lat - „winna jest druga strona”.
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