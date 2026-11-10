Zamach w Krakowie zdominował debatę publiczną. To kwestia „twardego” bezpieczeństwa, ale nie tylko: także sytuacji młodych ludzi i algorytmów w sieci. Czy w tej chwili można cokolwiek powiedzieć o tym, czy będzie miał przełożenie na nastroje lub oczekiwania wyborców?

O oczekiwaniach wyborców trudno mówić, bo minęło bardzo mało czasu. Już przed zamachem w Krakowie bezpieczeństwo awansowało na drugie miejsce, zaraz po gospodarce, jako najważniejszy temat dla wyborców. Czy zmieni to coś na scenie politycznej i w zachowaniu samych polityków, tutaj nie mam żadnych nadziei, w ciągu kilku dni wszystko wróci na tory, które znamy z ostatnich 20 lat - „winna jest druga strona”.