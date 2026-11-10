Propozycję posła zawartą w interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury opisuje portal brd24.pl.

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„Pokuta” na poboczu. Na czym polega pomysł?

Zdaniem Roberta Dowhana skuteczną sankcją dla kierowcy, który łamie ograniczenia prędkości, może być utrata czasu, który próbował zyskać. Zgodnie z przedstawioną propozycją, osoba przyłapana na przekroczeniu prędkości musiałby w ramach kary spędzić określony czas na miejscu zatrzymania przez patrol.

„Przykładem może być sytuacja, w której za przekroczenie prędkości (np. o 10, 20 czy więcej km/h) kierowca w ramach „pokuty” musiałby odstać odpowiedni czas w miejscu zatrzymania przez patrol. Skoro kierujący chciał nadrobić czas, jadąc szybciej, to właśnie konieczność odczekania na miejscu może okazać się znacznie bardziej pouczająca i dotkliwa psychologicznie niż kolejny mandat finansowy” – wyjaśnia poseł KO, cytowany przez portal brd24.pl.

Propozycja budzi kontrowersje. Co mówią statystyki?

Argumentacja przedstawiona w interpelacji budzi jednak wątpliwości wśród ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poseł twierdzi m.in. „obecny system karania kierowców opiera się głównie na ciągłym podnoszeniu stawek mandatów, zatrzymywaniu uprawnień i dokładaniu kolejnych obciążeń finansowych, które zdają się rosnąć w nieskończoność”. Jak zauważa Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl, waloryzacja taryfikatora miała miejsce w 2022 r. – po blisko 30 latach braku jakichkolwiek zmian – i od tamtej pory kwoty nie wzrosły.

Robert Dowhan zastanawia się również „czy dotychczasowa polityka przynosi realne skutki edukacyjne, czy stawia jedynie na fiskalizm”. Statystyki pokazują, że zwiększenie kar przyniosło zauważalny efekt – liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce spadła o około jedną trzecią, czyli o niemal tysiąc osób rocznie.

Ministerstwo Infrastruktury na razie nie ustosunkowało się do propozycji posła.