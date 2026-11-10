W ocenie „Le Parisien” Rosja, poszerzając rozmowy w Abu Zabi o temat przyszłej architektury bezpieczeństwa w Europie, stara się zastawić „pułapkę”. O tym, że takie rozszerzenie tematu rozmów to strategiczny sukces Kremla pisze amerykański „Washington Post”.

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Przy rozmowach w Abu Zabi obecni są przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, którzy jednak nie uczestniczą w samych negocjacjach. Amerykańscy urzędnicy zapowiadali, że przyszłe rozmowy będą prowadzone w formacie wielostronnym.

„Le Parisien” pisze o „rozszerzonym i wzmocnionym” składzie rosyjskiej delegacji na rozmowy w Abu Zabi.

„Le Parisien” zwrócił uwagę, że skład delegacji rosyjskiej jest „wyraźnie rozszerzony i wzmocniony” pod względem rangi uczestników w porównaniu z poprzednimi spotkaniami. „Wśród zaproszonych figuruje wiceszef resortu spraw zagranicznych Siergiej Riabkow. Jego obecność jest bezprecedensowa i bynajmniej nie błaha: to on był jednym z autorów żądań przedstawionych Waszyngtonowi w grudniu 2021 r., w szczególności dotyczących wycofania się NATO i powrotu do sytuacji z 1997 r.” – podkreślił „Le Parisien”. W 1997 roku poza NATO pozostawały kraje graniczące z Rosją, które tworzą dziś flankę wschodnią Sojuszu (wśród nich jest Polska).

„Poza dyskusjami wokół trwałego pokoju na Ukrainie wydaje się wyłaniać inne wyzwanie” – ocenił dziennik, powołując się na opinie prasy amerykańskiej i ukraińskiej oraz wypowiedzi niektórych dyplomatów. Ekspert Ulrich Bounat zaznaczył w rozmowie z gazetą, że „Rosjanie są gotowi odpuścić coś w sprawie Ukrainy, ale w zamian Zachód powinien ustąpić w sprawie Europy”.

Rosja zaoferuje coś, z czego można się łatwo wycofać, za coś, co będzie trudne do cofnięcia?

Co mogłaby zaoferować Rosja? „Le Parisien” sugeruje, że mogłoby to być zawieszenie broni na obecnej linii frontu, a także zawieszenie niektórych ataków na wielkie miasta ukraińskie. „Są to ustępstwa niepewne, które Kreml mógłby zakwestionować w każdym momencie. Z drugiej strony, Waszyngton zaproszono by do rozmów na temat ograniczenia jego obecności wojskowej w Polsce i krajach bałtyckich, a nawet redukcji potencjału Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie. To decyzje o wiele poważniejsze, a przede wszystkim – trudne do cofnięcia” – zauważył dziennik, pisząc o nierównowadze w takich negocjacjach.

Okupowana przez Rosjan część Ukrainy Foto: PAP

„Le Parisien” ostrzegł, iż jest to „pułapka dyplomatyczna”. „Próbując powiązać los Ukrainy z losem bezpieczeństwa Rosji”, Moskwa usiłuje zmienić temat debaty, tak aby dotyczyła ona nie tylko końca wojny, ale też „renegocjowania równowagi militarnej na całym kontynencie” – czytamy w dzienniku, który zauważył, że są to dawne żądania Kremla. „Jeśli Europejczycy nie zgodzą się na te żądania, mogą być określeni jako odpowiedzialni za fiasko negocjacji” – ostrzegł dziennik. Ocenił także, że dla Moskwy „sam fakt, że widzi ona te kwestie jako włączone do dyskusji, oznacza już postęp”.