Rozmowy z udziałem delegacji Rosji, Ukrainy i USA odbędą się po raz pierwszy od lutego. „Washington Post” pisze, że jest to pierwsza okazja dla Donalda Trumpa do umocnienia pozycji przywódcy odgrywającego kluczową rolę na arenie międzynarodowej po porażce Partii Republikańskiej w wyborach połówkowych do Kongresu. W wyniku wyborów z 3 listopada republikanie utracili kontrolę nad obiema izbami Kongresu, co utrudni Trumpowi realizację jego agendy w drugiej części kadencji.

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„Washington Post”: USA poszerzają temat rozmów w Abu Zabi zgodnie z narracją Władimira Putina

W ocenie „Washington Post” przed rozmowami w Abu Zabi główni negocjatorzy USA – specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff oraz zięć Trumpa Jared Kushner – ustępują Rosji. Dowodem na to mają być doniesienia, że Rosjanom udało się skłonić stronę amerykańską, by rozmowy o pokoju na Ukrainie poszerzyć o dyskusję na temat nowych ram „szerszej architektury bezpieczeństwa europejskiego”, które miałyby być elementem przyszłego porozumienia pokojowego.

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Takie poszerzenie tematu rozmów jest zgodne z narracją Władimira Putina, który od początku przedstawiał rosyjską inwazję na Ukrainę jako reakcję na rzekome zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji wynikające z poszerzania NATO na wschód. Dotychczas zarówno USA, jak i europejscy sojusznicy USA z NATO odrzucali takie oskarżenia.

Teraz – jak zauważają rozmówcy „Washington Post” - połączenie kwestii rozmów pokojowych z kwestią budowy „architektury bezpieczeństwa europejskiego”, może stworzyć wrażenie, że Waszyngton przychyla się do stanowiska Moskwy, jeśli chodzi o przyczyny wybuchu wojny. Ponadto wiąże się to też z ryzykiem zyskania przez Rosję większego wpływu na kwestie bezpieczeństwa w Europie, mimo że Moskwa podważyła dotychczasowe porozumienia, dążąc do zmiany granic siłą.

Okupowana przez Rosjan część Ukrainy Foto: PAP

„Washington Post” przypomina przy tym, że państwa europejskie stoją na stanowisku, iż przed jakimikolwiek rozmowami na temat bezpieczeństwa w Europie, Rosja musi zakończyć wojnę z Ukrainą.

W ocenie amerykańskiego dziennika poszerzenie przez Waszyngton tematyki rozmów w Abu Zabi wskazuje na „rosnącą desperację administracji Trumpa, która próbuje wznowić rozmowy z Rosją na temat Ukrainy po miesiącach braku jakichkolwiek postępów, a także w obliczu uwikłania się Stanów Zjednoczonych w wojnę z Iranem”.

Amerykanie chcą rozmów o pokoju na Ukrainie i bezpieczeństwie w Europie w formacie wielostronnym

9 listopada, podczas telekonferencji, amerykańscy urzędnicy oświadczyli, że chcą, by kolejne rundy rozmów odbywały się w formacie wielostronnym, z udziałem przedstawicieli Europy. Władze USA podkreślają, że zależy im, by można było równolegle prowadzić rozmowy na temat zakończenia walk oraz powojennego porządku bezpieczeństwa w Europie. Amerykanie twierdzą, że podczas ostatniej wizyty Witkoffa w Petersburgu Putin „z entuzjazmem” zareagował na propozycję w sprawie podjęcia rozmów o powojennej „architekturze bezpieczeństwa”.

Administracja USA ujawniła, że jej przedstawiciele zwrócili się do Rosji o zgodę na udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa na kształt artykułów 4 i 5 NATO, a sam Sojusz miałby udzielić podobnych gwarancji.