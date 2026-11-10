„Diuna: Część trzecia” Denisa Villeneuve’a wejdzie na polskie ekrany 16 grudnia. Na pierwszy, przedpremierowy seans filmu, który odbędzie się w warszawskim IMAX-ie 15 grudnia, od dawna nie ma już ani jednego biletu. Ostatnie miejsca można złapać w innych kinach, ale będą to fotele po bokach albo w pierwszym rzędzie. I też trzeba mieć dużo szczęścia.

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Rekordy przedsprzedaży „Diuna: Część trzecia” bije na całym świecie. Nie ma jeszcze ogłoszonych całkowitych wyników, jednak kolejne ujawniane dane są lepsze niż wielkiego przeboju, jakim była „Odyseja”.

Panuje „diunowy” szał. W londyńskim BFI IMAX-ie w ciągu pierwszych 24 godzin przedsprzedaży widzowie kupili 33 tysiące biletów za blisko 900 tys. funtów. W Stanach 3 listopada platformy Fandango i AMC po prostu się zawiesiły.

– To zupełnie inny film niż poprzednie części – mówił reżyser Denis Villeneuve w rozmowie z „Variety”. — Pierwsza „Diuna” była refleksją, historią chłopca odkrywającego nowy świat. „Diuna: Część druga” – filmem wojennym. Teraz proponuję widzom thriller, pełen akcji i napięcia, bardzo intensywny.

„Diuna": opowieść o meandrach władzy

Pierwsza „Diuna” weszła na ekrany w 2021 r., jej premiera została zresztą opóźniona przez pandemię. Cesarz galaktyki przekazywał w niej władzę na planecie Arrakis rodowi Atrydów. Książę Leto z żoną Jessiką i synem Paulem został jednak przez niego wciągnięty w pułapkę. Cesarz był w kontakcie z wrogami Atrydów Harkonnenami. Leto zginął, a Jessika z Paulem trafili na pustynię, gdzie zostali przyjęci przez lud Fremenów. Jednak Paul już wtedy widział siebie jako władcę i wyobrażał sobie wielką wojnę religijną.

W części drugiej wyrósł na przywódcę Fremenów, którzy zobaczyli w nim mesjasza, na jakiego czekali. Po krwawej, wygranej wojnie z Harkonnenami przejął władzę na planecie Arrakis. Rozzuchwalony swoją potęgą zażądał ręki księżniczki Irulany, córki cesarza, krzywdząc swoją ukochaną, młodą wojowniczkę Fremenów Chani.

Saga Denisa Villeneuve’a okazała się czymś więcej niż przygodowym science-fiction. „Diuna” złamała kod „kina bohaterskiego”. Stała się opowieścią o rodzącej się w człowieku żądzy władzy i o tym, jak poczucie siły może deprawować. O religii, dzięki której można manipulować społeczeństwem. O walce o wolność, która może prowadzić do kolejnego zniewolenia. Jak w słynnych „Murach” Jacka Kaczmarskiego, gdzie zwycięski zryw krzywdzonych doprowadził do tego, że „mury rosły, rosły, rosły, łańcuch kołysał się u nóg”.

Panuje „diunowy” szał. W londyńskim BFI IMAX-ie w ciągu pierwszych 24 godzin przedsprzedaży widzowie kupili 33 tysiące biletów za blisko 900 tys. funtów. W Stanach 3 listopada platformy Fandango i AMC po prostu się zawiesiły Barbara Hollender

„Diuna" po raz trzeci

„Diuna: Część trzecia” powstała na kanwie powieści „Mesjasz Diuny” Franka Herberta. Jej akcja toczy się ok. 17–20 lat po wydarzeniach z drugiej części. Treść filmu jest jednak owiana tajemnicą, bo nie wiadomo, jak daleko filmowcy od książki odeszli.

Pierwszy zwiastun „Diuny: Części trzeciej”, który Warner wypuścił w marcu, zaczyna się od kameralnych ujęć, w których Paul Atryda i jego ukochana Chani (a więc jej wątek wrócił do filmu) rozmawiają o tym, jak nazwaliby swoje dziecko. Gdyby to była dziewczynka, nosiłaby imię Ganina. Chłopiec byłby Leto, aby „miał mądrość swojego dziadka”. Dodajmy: który nigdy nie zaczął żadnej wojny. Zaraz potem jednak następują sceny morderczej walki i ogromnej przemocy.

W „Diunie: Części trzeciej” główne grają Timothée Chalamet i Zendaya powracająca jako Chania, a obok nich zobaczymy Anyę Taylor-Joy, Florence Pugh, Jasona Momoa, Javiera Bardema, a wreszcie – po raz pierwszy w „Diunie” - Roberta Pattinsona. To spotkanie z Denisem Villeneuvem może okazać się dla niego ważne: dziś bowiem jest brany pod uwagę jako jeden z kandydatów do roli Jamesa Bonda.

Nowa „Diuna” ma zaskoczyć robiącymi ogromne wrażenie zdjęciami. Greiga Frasera zastąpił za kamerą Linus Sandgren, a poważna część filmu została nakręcona w formacie 70 mm.

Warner z nową odsłoną opowieści o planecie Arrakis wiąże duże nadzieje. Pierwsza „Diuna” z 2021 r. zarobiła na całym świecie 402 miliony dolarów, druga - z 2024 r. ­– 714 milionów. Dziś według ostrożnych szacunków „trójka” powinna dojść do 900 mln dolarów, a co odważniejsi obliczają, że może przekroczyć 1 mld wpływów z kin.

Konkurencja, czyli kolejni Avengersi

Co ciekawe: Amerykanie zdecydowali się na poważny eksperyment. Bezpośrednim konkurentem warnerowskiej „Diuny” będzie bowiem nowy przebój Disneya „Avengers: Doomsday" braci Joego i Anthony’ego Russo, który wejdzie na ekrany tego samego dnia, 16 grudnia. Firma uruchomiła przedsprzedaż biletów 3 miesiące przed premierą i już we wrześniu informowała o wynikach w granicach 50 mln dolarów. W kontynuacji przeboju „Avengers: Endgame” powróci oczywiście Robert Downey Jr; jako Victor von Doom.

Disney pierwotnie planował, że „Avengers: Doomsday” pojawi się na ekranach w maju, jednak twórcy potrzebowali więcej czasu na postprodukcję. A wiadomo, że, jeśli taki potencjalny przebój nie wejdzie do kin w czasie wakacyjnym i urlopowym, to kolejnym dobrym terminem jest końcówka roku. Według obecnych prognoz film może zebrać z rynku nawet 1,5 – 2 mld dolarów.

Zapowiadany sukces kinowy obu filmów wynika również z tego, że ten rodzaj opowieści w streamingu gubi część swojego rozmachu. A jak skończy się rywalizacja Diuny i Avengersów? Fachowcy twierdzą, że jest miejsce na oba przeboje, zwłaszcza że adresowane są one do nieco innej widowni. Tak kiedyś stało się z „Barbie” i „Oppenheimerem”, które też weszły na ekrany tego samego dnia – 21 lipca 2023 r. i każdy z nich miał swoją pokaźną widownię. Wtedy dziennikarze pisali o zjawisku „Barbenheimera”. Dziś pojawia się już skrót „Dunesday".

Pytanie brzmi, jakie ważne produkcje mogłyby zostać wprowadzone na ekrany w tym samym czasie. Na razie wiadomo, że na świecie na okres świąteczny planowane są premiery dwóch obrazów dla dzieci „Jumanji: Wielka ucieczka” (także w Polsce 25 grudnia) oraz „Angry Birds 3 Film” (w Polsce 8 stycznia). Miłośnicy kina artystycznego od drugiego dnia Świąt będą mogli wybrać się na „Debiut” Jessego Eisenberga.