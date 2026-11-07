Maya (Margaret Qualley), pielęgniarka z Bostonu, poznaje przypadkowo Charliego (Gabriel Basso), doktoranta i młodego geniusza. Oboje są przed trzydziestką. Zakochują się w sobie. Ślub biorą – ku zaskoczeniu wszystkich – we własnym mieszkaniu. Dogadują się świetnie. Wiodą spokojne życie, przynajmniej do marca 2020 r.

Gdy wybucha pandemia koronawirusa, ona trafia na pierwszą linię frontu walki z ustrojstwem, które paraliżuje świat. On, choć choruje na astmę, nie chce jej słuchać i nie wyjeżdża do rodziców. Kiedy dopada go Covid-19, jego dni są policzone. Po śmierci Charliego Maya postanawia wyjechać z kraju. Rozpoczyna trwającą latami odyseję. Czy za granicą odnajdzie spokój? Czy ułoży sobie codzienność na nowo? Czy jeszcze wróci do Ameryki?