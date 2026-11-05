W rolach głównych wystąpią Nicolas Cage i Bill Skarsgård. Za reżyserię kontynuacji „Pana życia i śmierci” odpowiada Andrew Niccol – twórca sukcesu pierwszej części.

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Ojciec i syn na wojennej ścieżce. Andrew Niccol ponownie za kamerą

Wytwórnia Vertical właśnie zaprezentowała pierwszy teaser sequela. W filmie „Pan życia i śmierci 2” (Lords of War), laureat Oscara Nicolas Cage powraca w roli słynnego handlarza bronią, Jurija Orłowa. „Gdy bezwzględny najemnik (Bill Skarsgård) postanawia zniszczyć jego dorobek, obaj zostają wciągnięci w krwawy, pełen wystrzałów pojedynek na śmierć i życie” – brzmi zapowiedź fabuły.

Oryginalny film opowiadał historię imigranta Jurija Orłowa, który po tym jak został świadkiem morderstwa wszedł w brutalny świat handlu bronią, nieustannie wymykając się depczącemu mu po piętach agentowi Interpolu, Jackowi Valentinowi.

W nowej odsłonie Orłow odkrywa, że ma nieślubnego syna Antona. Jak się okazuje, on także jest handlarzem bronią i tworzy prywatną armię najemników, których chce zaangażować w konfliktach na Bliskim Wschodzie. Prowadzi to do starcia między ojcem a synem.

Gwiazdorska obsada i oficjalna data premiery

Nicolasowi Cage'owi partneruje Bill Skarsgård, który wciela się w rolę ambitnego i bezwzględnego Antona. Młody aktor znany jest z wyrazistych kreacji w hitowych produkcjach („To”, „To: Witajcie w Derry”, „John Wick 4”). Pochodzi z rodziny aktorskiej. Jest synem Stellana Skarsgårda.

Obok duetu Cage i Skarsgård w filmie występują również Laura Harrier („Michael”), Sylvia Hoeks („Blade Runner 2049”) oraz Greg Tarzan Davis („Top Gun: Maverick”). Premierę „Pana życia i śmierci 2” zaplanowano na 22 stycznia 2027 r.