Styczeń 2026

Béla Tarr (21 lipca 1955 – 6 stycznia 2026) – węgierski reżyser, scenarzysta i producent filmowy, uważany za jednego z najbardziej bezkompromisowych wizjonerów w historii kina autorów. Pierwsze amatorskie próby realizował jako nastolatek w Budapeszcie. W wieku 22 lat zrealizował pełnometrażowy debiut „Ognisko zapalne” (1979), a niedługo potem ukończył reżyserię w Wyższej Szkole Filmowej w Budapeszcie. W swojej twórczości nawiązywał do estetyki Andreja Tarkowskiego i Michelangelo Antonioniego, słynąc z czarno-białych kadrów, niezwykle długich ujęć, powolnego tempa oraz oszczędnych dialogów obrazujących społeczny rozkład i beznadziejność. Do jego najważniejszych dzieł należą adaptacje prozy László Krasznahorkai’ego, w tym ponad siedmiogodzinne „Szatańskie tango” (1994) oraz „Harmonie Werckmeistera” (2000). Za swój ostatni pełnometrażowy film, „Koń turyński” (2011), otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. W wieku 57 lat wycofał się z reżyserii, poświęcając się pracy dydaktycznej na uczelniach w Sarajewie i w Chinach, gdzie chronił wolność artystyczną młodego pokolenia filmowców. Słynął z wyrazistych, krytycznych poglądów politycznych. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 70 lat.

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Béla Tarr Foto: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Prof. Andrzej Paczkowski (1 października 1938 – 7 stycznia 2026) – historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki oraz działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam też uzyskiwał kolejne stopnie naukowe. Przez dekady był związany z Instytutem Badań Literackich PAN, Biblioteką Narodową oraz Instytutem Historii PAN, a od 1990 r. kierował Zakładem Historii Najnowszej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność”, występując jako ekspert i publicysta w prasie niezależnej, a po wprowadzeniu stanu wojennego publikował w wydawnictwach drugiego obiegu i współtworzył Archiwum Solidarności. Po transformacji ustrojowej zasiadał m.in. w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz w Radzie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Poza pracą naukową przez ponad dwie dekady (1974–1995) pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Alpinizmu. Zmarł w wieku 87 lat.

Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski Foto: PAP/Andrzej Rybczyński

Erich von Däniken (14 kwietnia 1935 – 11 stycznia 2026) – szwajcarski pisarz, publicysta i popularyzator kontrowersyjnej hipotezy o „starożytnych astronautach”. Mimo powszechnej krytyki ze strony środowisk naukowych zarzucających mu pseudonaukowe podejście, zdobył międzynarodowy rozgłos i rzesze czytelników na całym świecie. Głosił tezę, że w odległej przeszłości Ziemię odwiedzały pozaziemskie cywilizacje, które wywarły kluczowy wpływ na rozwój ludzkiej kultury, technologii oraz religii. Zadebiutował w 1968 r. książką „Wspomnienia z przyszłości” (znaną również pod tytułem „Rydwany bogów”), która błyskawicznie stała się światowym bestsellerem. W ciągu wieloletniej działalności napisał 49 książek przetłumaczonych na ponad 30 języków, które sprzedały się w nakładzie przekraczającym 75 milionów egzemplarzy. Jego twórczość inspirowała liczne programy telewizyjne, dokumenty oraz produkcje filmowe. Zmarł w szpitalu w Interlaken w wieku 90 lat.

Erich von Däniken, fotografia z 2011 r. Foto: PAP/CTK/Stanislav Peska

Scott Adams (8 czerwca 1957 – 13 stycznia 2026) – amerykański rysownik, autor komiksów, pisarz oraz analityk. Z wykształcenia ekonomista i posiadacz dyplomu MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, przez lata pracował w korporacjach finansowych i telekomunikacyjnych. Doświadczenia z biurowego życia zainspirowały go do stworzenia w 1989 r. satyrycznej serii komiksowej „Dilbert”, ukazującej absurd korporacyjnej codzienności. Strip zdobył ogromną popularność, trafiając do kilkuset gazet na całym świecie oraz doczekawszy się adaptacji w postaci serialu animowanego. W 1997 r. zdobył prestiżową nagrodę Reubena przyznawaną przez National Cartoonists Society. Po wywołujących kontrowersje wypowiedziach publicznych w 2023 r. syndykaty prasowe wycofały publikacje jego prac, po czym przeniósł twórczość do serwisów subskrypcyjnych. Zmarł w wieku 68 lat w wyniku choroby nowotworowej.

Scott Adams, fotografia z 2017 r. Foto: Art of Charm, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Catherine O’Hara (4 marca 1954 – 30 stycznia 2026) – kanadyjsko-amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i dubbingowa oraz scenarzystka komediowa. Karierę rozpoczynała w latach 70. w programach komediowych i improwizowanych, tworząc popularny serial „SCTV”, za który otrzymała nagrodę Emmy. W trakcie trwającej ponad pięć dekad kariery wystąpiła w kilkudziesięciu produkcjach filmowych i telewizyjnych, współpracując m.in. z Timem Burtonem przy takich projektach jak „Sok z żuka”, „Miasteczko Halloween” czy „Frankenweenie”. Ogromną rozpoznawalność i sympatię międzynarodowej widowni przyniosła jej rola Kate McCallister, matki głównego bohatera w kultowych komediach „Kevin sam w domu” (1990) oraz „Kevin sam w Nowym Jorku” (1992). Wybitne wyczucie komediowe potwierdzała także w późniejszych latach, kreując wielokrotnie nagradzane role w serialach telewizyjnych. Zmarła w wieku 71 lat.

Catherine O'Hara Foto: PAP/Newscom

Luty 2026

Edward Linde-Lubaszenko (23 sierpnia 1939 – 8 lutego 2026) – wybitny polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny oraz reżyser. Zanim związał się ze sceną, studiował medycynę we Wrocławiu i angażował się w działalność studenckiego Teatru Kalambur. W 1963 r. zdał egzamin aktorski, a w 1977 r. ukończył reżyserię dramaturgiczną na PWST w Krakowie. Przez lata występował na deskach Wrocławskiego Teatru Współczesnego, a od 1973 do 2004 r. był filarem Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, gdzie brał udział w legendarnych inscenizacjach Konrada Swinarskiego. Na dużym ekranie zadebiutował w 1966 r. w dramacie Kazimierza Kutza „Ktokolwiek wie…”, a dużą popularność przyniosła mu rola doktora Romana Bognara w serialu „Układ krążenia”. Szerokiej publiczności zapadł w pamięć dzięki rolom w takich produkcjach jak „Psy”, „Sztos”, „Chłopaki nie płaczą” czy „Poranek kojota”. Był rektorem Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. W 2025 r. odznaczono go Złotym Krzyżem Zasłużonym Kulturze Gloria Artis. Zmarł w wieku 86 lat.

Edward Ryszard Linde-Lubaszenko Foto: PAP/ Art Service

James Van Der Beek (8 marca 1977 – 11 lutego 2026) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Karierę rozpoczynał na nowojorskim Off-Broadwayu jeszcze w czasach licealnych. Międzynarodową sławę i status gwiazdy zyskał w 1997 r. , gdy został obsadzony w roli Dawsona Leary’ego w kultowym serialu młodzieżowym „Jezioro marzeń”, emitowanym przez sześć sezonów. Wystąpił także w takich produkcjach jak film futbolowy „Varsity Blues” (uhonorowany nagrodą MTV Movie Award), komedia „Jay i Cichy Bob kontratakują” czy seriale „CSI: Cyber” i „Pose”. W ostatnich latach brał udział w popularnych programach rozrywkowych, takich jak „Taniec z Gwiazdami” oraz „The Masked Singer”. W 2023 r. zdiagnozowano u niego raka jelita grubego, o czym publicznie opowiedział rok później. Zmarł w otoczeniu rodziny w wieku 48 lat.

James Van Der Beek Foto: PAP/Avalon/Xavier Collin

Bożena Dykiel (26 sierpnia 1948 – 13 lutego 2026) – wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, jedna z najbardziej charakterystycznych i lubianych postaci polskiej sceny. Absolwentka warszawskiej PWST, przez lata była związana z najważniejszymi scenami stolicy, w tym z Teatrem Narodowym, gdzie pod okiem Adama Hanuszkiewicza stworzyła legendarną rolę Goplany w „Balladynie”, wjeżdżając na scenę na motocyklu. Ogromną popularność i uznanie krytyki przyniosły jej kreacje w filmach Andrzeja Wajdy („Wesele”, „Ziemia obiecana”), Stanisława Barei („Brunet wieczorową porą”, „Miś”, „Alternatywy 4”) oraz Jerzego Hoffmana („Znachor”). Przez ponad dwie dekady sympatię widzów zdobywała jako Maria Zięba w serialu „Na Wspólnej”. Za całokształt twórczości została uhonorowana Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Zmarła w wieku 77 lat.

Bożena Dykiel Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Jerzy Słonka (22 września 1949 – 12 lutego 2026) – polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy. Zdał eksternistyczny egzamin aktorski po swoim debiucie filmowym w kultowej komedii Stanisława Barei „Miś” (1980), w której wcielił się w członka brygady młodzieżowej pilnującej parówek, a w filmie „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” sprawdzał »ledykimacje«. Przez lata występował na deskach warszawskich teatrów, a od 2009 r. na stałe związany był z Teatrem Syrena. Choć najczęściej obsadzany był w rolach drugoplanowych, stworzył niezapomniane kreacje m.in. jako Lesio w serialu „Rodzina zastępcza”, a także w produkcjach takich jak „Pułkownik Kwiatkowski”, „Ekstradycja 3” czy „Quo vadis”. Użyczał również głosu w licznych zagranicznych serialach animowanych. Zmarł w wieku 76 lat.

Jerzy Słonka na planie „Ekstradycji 3” Foto: PAP/Afa Pixx/Krzysztof Wellman

Jesse Jackson (8 października 1941 – 17 lutego 2026) – amerykański duchowny baptystyczny, wybitny działacz na rzecz praw obywatelskich oraz bliski współpracownik Martina Luthera Kinga. Dorastając w czasach segregacji rasowej na Południu USA, wcześnie włączył się w aktywizm polityczny i społeczny. W latach 80. dwukrotnie ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w prawyborach prezydenckich, uzyskując historyczne poparcie miliona wyborców i mobilizując afroamerykańską społeczność. Założył organizacje walczące o prawa obywatelskie i społeczne, takie jak Operation PUSH oraz National Rainbow Coalition. W latach 90. pełnił funkcję specjalnego wysłannika prezydenta Billa Clintona do Afryki oraz skutecznie negocjował uwolnienie amerykańskich zakładników w krajach objętych konfliktami. Przez ostatnie lata zmagał się z chorobą Parkinsona oraz postępującym porażeniem nadjądrowym. Zmarł w wieku 84 lat.

Jesse Jackson, fotografia z 2013 r. Foto: AFGE, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Marzec 2026

Chuck Norris (10 marca 1940 – 22 marca 2026) – amerykański aktor, mistrz sztuk walki i wielokrotny mistrz świata w karate. Szeroką rozpoznawalność i status międzynarodowej ikony kina akcji zyskał dzięki występom u boku Bruce'a Lee w filmie „Droga Smoka” (1972) oraz głównej roli w trylogii „Zaginiony w akcji”. Największą popularność przyniosła mu jednak kreacja w serialu „Walker, Texas Ranger” („Strażnik Teksasu”), emitowanym w latach 1993–2001. Poza działalnością filmową i telewizyjną zapisał się w popkulturze jako bohater licznych internetowych żartów słynących z przesadzonej siły jego postaci. Zmarł w wieku 86 lat w otoczeniu rodziny na Hawajach, wkrótce po obchodach swoich urodzin.

Chuck Norris, fotografia z 2012 r. Foto: PAP/Abaca

Halina Kowalska-Nowak (27 lipca 1941 – 19 marca 2026) – polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi, przez lata występowała na deskach teatrów w Kaliszu oraz w Warszawie, w tym w Teatrze Komedia, Kwadrat i Teatrze Na Woli. Ogólnopolską popularność i miano ikony polskiego kina zdobyła przede wszystkim dzięki wyrazistym rolom komediowym w kultowych produkcjach Stanisława Barei i innych twórców, takich jak „Nie lubię poniedziałku”, „Nie ma róży bez ognia” oraz serial „Alternatywy 4”. W swoim dorobku miała także cenione kreacje dramatyczne oraz udziały w popularnych serialach, takich jak „W labiryncie” czy „Samo życie”. Ostatnie lata życia spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Zmarła w wieku 84 lat.

Halina Kowalska na planie filmu „Okno” 30.12.1980 r. Foto: PAP/CAF archiwum

James Tolkan (20 czerwca 1931 – 28 marca 2026) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny. Kształcił się pod okiem Stelli Adler i Lee Strasberga w Nowym Jorku, przez 25 lat występując na scenach teatralnych oraz w oryginalnej obsadzie broadwayowskiej sztuki „Glengarry Glen Ross”. Międzynarodową rozpoznawalność zawdzięczał charakterystycznym kreacjom drugoplanowym, przede wszystkim roli surowego wicedyrektora Geralda Stricklanda w kultowej trylogii „Powrót do przyszłości” (1985–1990) oraz dowódcy Toma „Stingera” Jordana w filmie „Top Gun” (1986). W trakcie trwającej dekady kariery współpracował z wybitnymi reżyserami, m.in. Woodym Allenem, Warrenem Beattym i Sidneyem Lumetem. Zmarł w wieku 94 lat.

James Tolkan Foto: Putitonamap98, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Wiesław Myśliwski (25 marca 1932 – 30 marca 2026) – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy współczesnych, prozaik, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej „Nike” (1997, 2007). Zadebiutował stosunkowo późno powieścią „Nagi sad” (1967), łącząc twórczość literacką z pracą redakcyjną w wydawnictwach i czasopismach kulturalnych. Jego książki, czerpiące z głębokiej refleksji nad ludzkim losem i doświadczeniem, były tłumaczone na wiele języków i adaptowane przez czołowych reżyserów. Był doktorem honoris causa czterech polskich uczelni, a jego twórczość – w tym tak znane dzieła jak „Traktat o łuskaniu fasoli” – powstawała powszechnie w wyniku wieloletniego, skrupulatnego namysłu nad słowem. Zmarł w wieku 94 lat.

Wiesław Myśliwski Foto: PAP/Wojciech Olkuśnik

Kwiecień 2026

Jacek Magiera (1 stycznia 1977 – 10 kwietnia 2026) – polski piłkarz, trener i działacz sportowy. Jako zawodnik występował m.in. w Rakowie Częstochowa oraz przez dziewięć lat w Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski i Puchar Ligi. Karierę zawodniczą zakończył w Cracovii. Jako szkoleniowiec prowadził m.in. reprezentację Polski U20 podczas mistrzostw świata w 2019 r. oraz Śląsk Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo Polski w sezonie 2023/2024. Od lipca 2025 r. pełnił funkcję drugiego trenera w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski. Zmarł nagle w wieku 49 lat po tym, jak zasłabł podczas treningu biegowego.

Jacek Magiera Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Łukasz Litewka (9 maja 1989 – 23 kwietnia 2026) – polski polityk, wieloletni radny Sosnowca i poseł na Sejm. Ogólnopolską rozpoznawalność zyskał podczas wyborów parlamentarnych w 2023 r. , kiedy startując z ostatniego miejsca listy Lewicy, uzyskał ponad 40 tysięcy głosów. W kampanii wyborczej zamiast tradycyjnych plakatów promował adopcję zwierząt ze schronisk. Prowadził szeroką działalność charytatywną w mediach społecznościowych i założył fundację pomagającą najbardziej potrzebującym. Zginął tragicznie w wieku 36 lat w wypadku rowerowym między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem.

Łukasz Litewka Foto: PAP/Marcin Obara

Andrzej Olechowski (9 września 1947 – 25 kwietnia 2026) – polski polityk, ekonomista i dyplomata, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. W rządach III RP pełnił m.in. funkcję ministra finansów oraz ministra spraw zagranicznych, a także dwukrotnie kandydował na urząd prezydenta (w 2000 i 2010 r.). Odegrał istotną rolę w procesie polskiej transformacji ustrojowej i budowaniu pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Był cenionym wykładowcą akademickim oraz autorem publikacji z zakresu gospodarki i polityki zagranicznej. Zmarł w wieku 78 lat.

Andrzej Olechowski Foto: PAP/Mateusz Marek

Maj 2026

Abp Józef Michalik (8 marca 1941 – 3 maja 2026) – duchowny rzymskokatolicki, profesor teologii, biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski (1986–1993), arcybiskup metropolita przemyski w latach 1993–2015 oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje (2004–2014). Ukończył seminarium w Łomży, doktorat z teologii dogmatycznej uzyskał na Angelicum w Rzymie. Pracował w Papieskiej Radzie ds. Świeckich i był rektorem Kolegium Polskiego w Rzymie, współorganizując pierwsze Spotkania Młodych z papieżem Janem Pawłem II. Podczas swojej posługi opowiadał się za pojednaniem narodów, podpisując m.in. akty i deklaracje pojednania z Kościołami i narodami ukraińskim, niemieckim oraz rosyjskim. Zmarł w wieku 85 lat.

Abp Józef Michalik Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Ted Turner (19 listopada 1938 – 6 maja 2026) – amerykański przedsiębiorca, mediomagnat i filantrop, założyciel pierwszej na świecie całodobowej telewizji informacyjnej CNN (1980) oraz twórca stacji TBS. Przełamując dotychczasowe standardy dziennikarskie, stworzył globalne imperium medialne, co przyniosło mu tytuł Człowieka Roku magazynu „Time” w 1991 r. . Był utytułowanym żeglarzem (zdobywcą Pucharu Ameryki), właścicielem drużyn sportowych oraz darczyńcą, który przekazał miliard dol. na rzecz ONZ. Od lat zmagał się z chorobą neurodegeneracyjną z ciałami Lewy’ego. Zmarł w wieku 87 lat.

Ted Turner Foto: PAP/EPA/NINA PROMMER

Stanisława Celińska (29 kwietnia 1947 – 12 maja 2026) – wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna oraz wokalistka. Absolwentka warszawskiej PWST, związana z czołowymi scenami stolicy (m.in. Teatrem Współczesnym, Dramatycznym i Studio), zasłynęła przełomowymi rolami w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego. Na ekranie zadebiutowała w „Krajobrazie po bitwie” Andrzeja Wajdy, tworząc pamiętne kreacje w „Nocach i dniach”, „Alternatywy 4” czy „Joannie” (uhonorowana Orłem za rolę drugoplanową). Równolegle rozwijała karierę muzyczną: po triumfie w Opolu w 1969 r. stała się jedną z najważniejszych postaci polskiej piosenki literackiej, wydając utytułowane i nagradzane Fryderykami albumy, takie jak „Nowa Warszawa” i „Atramentowa…”. Zmarła w wieku 79 lat.

Stanisława Celińska Foto: PAP/Grzegorz Michałowski

Piotr Pyzik (11 stycznia 1959 – 23 maja 2026) – polski polityk, samorządowiec i działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej, był internowany w stanie wojennym. Po 1989 r. angażował się w akcje charytatywne i pomoc humanitarną, m.in. dla Sarajewa. Współtwórca śląskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, sprawował mandat posła na Sejm VII i VIII kadencji, a w latach 2021–2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zmarł niespodziewanie w Gliwicach w wieku 67 lat.

Piotr Pyzik Foto: PAP/Andrzej Lange

Sonny Rollins (7 września 1930 – 25 maja 2026) – legendarny amerykański saksofonista tenorowy, uznawany za „Kolosa Saksofonu” i jednego z najważniejszych innowatorów oraz twórców stylu hard bop w historii muzyki jazzowej. W trakcie wieloletniej kariery zasłynął pełnymi energii improwizacjami (wprowadzając m.in. technikę solo bez instrumentu harmonicznego) oraz albumami takimi jak „Saxophone Colossus” czy „The Bridge”. Jego twórczość, wyrastająca ze złotej ery jazzu, wielokrotnie nawiązywała do walki o prawa obywatelskie oraz wydarzeń społecznych. Został odznaczony m.in. National Medal of Arts i nagrodą Grammy za całokształt twórczości. Zmarł w swoim domu w Woodstock w wieku 95 lat.

Sonny Rollins Foto: PAP/CTK/Katerina Sulova

Czerwiec 2026

Marjane Satrapi (22 listopada 1969 – 4 czerwca 2026) – francusko-irańska ilustratorka, autorka komiksów i reżyserka filmowa. Pochodziła z zamożnej rodziny inteligenckiej z Teheranu; w młodości uczyła się w Wiedniu, a następnie studiowała komunikację wizualną w Strasburgu i osiadła w Paryżu. Międzynarodową sławę przyniósł jej autobiograficzny, czarno-biały komiks „Persepolis”, ukazujący dorastanie dziecka w realiach irańskiej rewolucji islamskiej. Wspólnie z Vincentem Paronnaudem przeniosła go w 2007 r. na ekran w postaci pełnometrażowego filmu animowanego, który zdobył nominację do Oscara oraz Nagrodę Jury w Cannes. W dorobku reżyserskim miała także m.in. adaptację „Jeden do jednego” („Poulet aux prunes”), komedię „Głosy” z Ryanem Reynoldsem oraz biograficzny dramat „Skłodowska” z Rosamund Pike. Konsekwentnie występowała w obronie praw kobiet i wolności słowa. Zmarła w Paryżu w wieku 56 lat.

Marjane Satrapi Foto: PAP/EPA/Paco Paredes

Anthony Head (20 lutego 1954 – 5 czerwca 2026) – brytyjski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i wokalista. Absolwent London Academy of Music and Dramatic Art, karierę rozpoczynał w teatrze oraz w słynnej serii reklam telewizyjnych Nescafé na przełomie lat 80. i 90. Ogromną międzynarodową popularność i status gwiazdy telewizyjnej przyniosła mu rola Ruperta Gilesa w młodzieżowym serialu „Buffy: Postrach wampirów”. W kolejnych latach wystąpił w takich produkcjach jak „Mała Brytania”, „Merlin” (jako król Uther Pendragon), dramat biograficzny „Żelazna Dama” oraz serial komediowy „Ted Lasso”. Regularnie występował również w spektaklach musicalowych, m.in. w „The Rocky Horror Show” i „Chess”. Zmarł w wieku 72 lat w wyniku powikłań po zapaleniu płuc.

Anthony Head, fotografia z 2011 r. Foto: PAP/EPA/David Maung

Janusz Michałowski (1 stycznia 1937 – 12 czerwca 2026) – wybitny polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i radiowy. Absolwent warszawskiej PWST (1960), przez dziesięciolecia był związany ze scenami w Toruniu, Kaliszu, Poznaniu oraz z warszawskim Teatrem Ateneum i Teatrem Współczesnym. Należał do najbardziej cenionych aktorów Teatru Telewizji, w którym stworzył kilkadziesiąt wybitnych kreacji, m.in. Korowiowa w „Mistrzu i Małgorzacie”. Szerokiej publiczności zapadł w pamięć rolami komisarza Karelickiego w kultowym „Vabanku”, profesora Kuppelweissera w „Seksmisji”, Kazimierza Lulewicza w „Bożej podszewce” oraz doktora Blumentala w „Plebanii”. Prywatnie był mężem reżyserki Izabelli Cywińskiej. Za swoją działalność artystyczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w wieku 89 lat.

Janusz Michałowski na planie serialu „Dom niespokojnej starości” Foto: PAP/Afa Pixx/Krzysztof Wellman

Daniel Castellani (21 marca 1961 – 25 czerwca 2026) – argentyński siatkarz i ceniony trener siatkarski. Jako zawodnik reprezentacji Argentyny zdobył brązowy medal mistrzostw świata (1982) oraz brąz na igrzyskach olimpijskich w Seulu (1988). Przełomowym etapem jego kariery szkoleniowej była praca w Polsce: z PGE Skrą Bełchatów zdobył trzykrotnie mistrzostwo kraju, a w latach 2009–2010 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Polski mężczyzn, prowadząc Biało-Czerwonych do pierwszego w historii złotego medalu mistrzostw Europy w 2009 r. . Prowadził także czołowe kluby w Turcji, Brazylii, Grecji oraz kadry narodowe Finlandii i Argentyny. Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł po wieloletniej walce z chorobą nowotworową w wieku 65 lat.

Daniel Castellani, fotografia z 2010 r. Foto: PAP/Andrzej Grygiel

Lipiec 2026

Victor Willis (1 lipca 1951 – 30 czerwca 2026) – amerykański piosenkarz, autor tekstów i współzałożyciel kultowej grupy tanecznej Village People. Jako główny wokalista w charakterystycznym stroju stróża prawa współtworzył największe hity zespołu z lat 70., w tym „YMCA”, „In the Navy” oraz „Go West”. Po wieloletniej przerwie i sporach o prawa autorskie powrócił do zespołu w 2017 r. , występując m.in. na wiecu przed inauguracją prezydenta USA Donalda Trumpa. Zmarł nagle na dzień przed swoimi 75. urodzinami po krótkiej i agresywnej chorobie.

Victor Willis na scenie razem z prezydentem USA Donaldem Trumpem i Jamesem Kwongiem podczas występu Village People w Capital One Arena w Waszyngtonie, 19 stycznia 2025 r. Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER

Karol Stopa (12 marca 1948 – 9 lipca 2026) – jeden z najbardziej cenionych polskich dziennikarzy sportowych, publicysta i legendarny komentator tenisowy. Przez ponad ćwierć wieku był związany ze stacją Eurosport, gdzie stał się głosem polskiego tenisa, relacjonując najważniejsze turnieje wielkoszlemowe i wyróżniając się charakterystycznym stylem oraz niezapomnianymi dykteryjkami. W młodości sam uprawiał tenis jako zawodnik i działacz. Zmarł w wieku 78 lat, zaledwie miesiąc po skomentowaniu turnieju Roland Garros.

Karol Stopa Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski

Bonnie Tyler (8 czerwca 1951 – 9 lipca 2026) – brytyjska wokalistka pop-rockowa, jedna z największych międzynarodowych gwiazd lat 80., słynąca z charakterystycznego, chropowatego głosu. Światową sławę przyniósł jej megahit „Total Eclipse of the Heart” (1983), a także utwory takie jak „It's a Heartache” czy „Holding Out for a Hero”. W trakcie wieloletniej kariery była nominowana do nagrody Grammy i reprezentowała Wielką Brytanię na Eurowizji, a w 2023 r. została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE). Zmarła w szpitalu w Portugalii w wieku 75 lat w wyniku powikłań po przebytej operacji i chorobie.

Bonnie Tyler Foto: PAP/DPA

Sam Neill (14 września 1947 – 13 lipca 2026) – nowozelandzki aktor filmowy i telewizyjny. Międzynarodową sławę i status globalnej gwiazdy zyskał dzięki roli paleontologa dr. Alana Granta w kultowym „Parku Jurajskim” (1993) Stevena Spielberga oraz jego późniejszych kontynuacjach. W swoim bogatym dorobku miał dziesiątki wybitnych ról w kinie gatunkowym i artystycznym, m.in. w nagrodzonym „Fortepianie”, „Polowaniu na Czerwony Październik” oraz serialu „Peaky Blinders”. Przez ostatnie lata zmagał się z chorobą nowotworową, o której otwarcie mówił. Zmarł w Sydney w wieku 78 lat.

Sam Neill Foto: PAP/EPA

Kevin Keegan (14 lutego 1951 – 20 lipca 2026) – wybitny angielski piłkarz i trener, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979) oraz legenda Liverpoolu i Hamburgera SV. Jako napastnik triumfował w Pucharze Europy oraz trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, będąc absolutną ikoną brytyjskiego futbolu przełomu lat 70. i 80. Po zakończeniu kariery zawodniczej odnosił sukcesy jako szkoleniowiec m.in. w Newcastle United i Manchesterze City oraz jako selekcjoner reprezentacji Anglii. Zmarł w wieku 75 lat po wielomiesięcznej walce z chorobą nowotworową w czwartym stadium.

Kevin Keegan, fotografia z 2011 r. Foto: PAP/PA

Wrzesień 2026

Nirmal Purja (25 lipca 1983 – 1 sierpnia 2026) – brytyjsko-nepalski alpinista, żołnerz elitarnych jednostek specjalnych SBS oraz himalaista. Zyskał światową sławę dzięki zdobyciu wszystkich czternastu ośmiotysięczników w rekordowym czasie niecałych siedmiu miesięcy, co opisał w autobiograficznym filmie dokumentalnym „14 peaks: Nie ma rzeczy niemożliwych”. Założył agencję turystyczno-górską Elite Expedition, organizując wyprawy w najwyższe góry świata. Zginął tragicznie w wieku 43 lat w wyniku lawiny, która zeszła na wysokości około 6600 metrów podczas ataku szczytowego na Broad Peak w Pakistanie.

Nirmal Purja Foto: PAP/EPA

Andrzej Morozowski (15 stycznia 1957 – 4 sierpnia 2026) – polski dziennikarz telewizyjny i radiowy, publicysta. Karierę rozpoczynał w Radiu ZET oraz jako reporter sejmowy TVP, a od 2001 r. był kluczową postacią stacji TVN24, gdzie prowadził i współprowadził sztandarowe programy publicystyczne, m.in. „Tak jest”. Ogromną popularność i uznanie przyniósł mu współtworzony z Tomaszem Sekielskim program śledczy „Teraz my”, za który w 2006 r. otrzymali tytuł Dziennikarzy Roku. Mimo zmagania się z chorobą nowotworową, do ostatnich miesięcy pozostawał aktywny zawodowo. Zmarł w wieku 69 lat.

Andrzej Morozowski Foto: PAP/ Andrzej Rybczyński

Jarosław Abramow-Newerly (17 maja 1933 – 9 sierpnia 2026) – pisarz, kompozytor, dramaturg i autor tekstów piosenek. Syn pisarza Igora Newerlego, wychowanek warszawskiego Żoliborza, którego wojenne i powojenne losy uwiecznił w słynnej trylogii wspomnień („Lwy mojego podwórka”, „Lwy wyzwolone”, „Lwy STS-u”). Był jednym z filarów legendarnego Studenckiego Teatru Satyryków (STS), dla którego pisał skecze oraz komponował muzykę – to do jego melodii Agnieszka Osiecka napisała kultową „Piosenkę o okularnikach”. Po emigracji do Kanady w latach 80. z powodzeniem zajął się tworzeniem prozy literackiej i opisywaniem losów emigrantów. Zmarł w wieku 93 lat.

Jarosław Abramow-Newerly, fotografia z 2006 r. Foto: PAP/Tomasz Gzell

Aleksander Milinkiewicz (1946 – 11 sierpnia 2026) – białoruski fizyk, intelektualista, samorządowiec i lider opozycji demokratycznej, wielki przyjaciel Polski. Jako wiceburmistrz Grodna doprowadził do utworzenia pierwszej po komunizmie polskiej szkoły w tym mieście. W 2006 r. stanął na czele zjednoczonej opozycji, stając się kandydatem w wyborach prezydenckich przeciwko Aleksandrowi Łukaszence i budząc nadzieje na demokratyczne przemiany. Laureat Nagrody im. Sacharowa, na emigracji w Polsce założył Wolny Uniwersytet Białoruski, kształcąc kadry przyszłej wolnej Białorusi. Zmarł w Warszawie w wieku 79 lat.

Aleksander Milinkiewicz, fotografia z 2010 r. Foto: AP/Bartłomiej Zborowski

Jan Frycz (15 października 1954 – 15 sierpnia 2026) – wybitny polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Absolwent krakowskiej PWST, przez dekady tworzył niezapomniane kreacje na deskach najważniejszych scen w kraju, m.in. Teatru im. Juliusza Słowackiego, Teatru Powszechnego i Teatru Narodowego. Stworzył dziesiątki niezapomnianych ról filmowych, od kultowego „Wielkiego Szu”, przez „Pornografię” i „Pręgi”, aż po brawurową, uznaną za genialną kreację gangstera Daria w serialu „Ślepnąc od świateł”. Cechował go niezwykły warsztat, charakterystyczny głos i umiejętność budowania wielowymiarowych postaci. Zmarł w wieku 71 lat.

Jan Frycz Foto: PAP/Jerzy Uklejewski

Wanda Traczyk-Stawska (7 kwietnia 1927 – 19 sierpnia 2026) – polska psycholożka, nauczycielka, niezłomna działaczka społeczna oraz żołnierka Armii Krajowej i Szarych Szeregów (pseudonimy „Atma”, „Pączek”). Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka i strzelcem , a po wojnie i pobycie w niewoli poświęciła życie pracy w szkołach specjalnych oraz dbaniu o pamięć o poległych powstańcach, kierując Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Jako bezkompromisowy autorytet moralny aktywnie zabierała głos w obronie demokracji, praw człowieka i europejskiej tożsamości Polski. Zmarła w wieku 99 lat.

Wanda Traczyk-Stawska Foto: PAP/Leszek Szymański

Gen. Mirosław Różański (1962 – 24 sierpnia 2026) – polski dowódca wojskowy, generał broni w stanie spoczynku, senator XI kadencji. Całe swoje zawodowe życie poświęcił modernizacji i bezpieczeństwu Sił Zbrojnych RP, przechodząc szlak od dowódcy plutonu do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (2015–2017). Po odejściu z wojska założył fundację Stratpoints, a w 2023 r. zaangażował się w działalność polityczną, uzyskując mandat senatora z ramienia Polski 2050 i współtworząc klub Nowa Polska Centrum. Do ostatnich dni otwarcie i z niezwykłą godnością walczył z chorobą nowotworową. Zmarł w wieku 63 lat.

Gen. Mirosław Różański Foto: PAP/Albert Zawada

Dolly Parton (19 stycznia 1946 – 10 września 2026) – amerykańska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i aktorka, bezapelacyjna królowa i ikona muzyki country. Słynąca z niezrównanego głosu, autorskich przebojów (takich jak „Jolene”, „Coat of Many Colors” czy napisany przez nią hymn „I Will Always Love You”) oraz barwnej osobowości artystka sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Była laureatką licznych nagród Grammy, członkinią Rock & Roll Hall of Fame oraz autorką potężnego imperium biznesowego i fundacji charytatywnych (w tym programów edukacyjnych dla dzieci). Zmarła w wieku 80 lat.

Dolly Parton Foto: PAP/Abaca

Harald V (21 lutego 1937 – 28 sierpnia 2026) – król Norwegii od 1991 r., trzeci monarcha tego kraju od odzyskania niepodległości w 1905 r.. W młodości pasjonat żeglarstwa, trzykrotny olimpijczyk i mistrz świata w tej dyscyplinie. Cieszył się ogromną sympatią i szacunkiem swoich poddanych ze względu na otwarte, nowoczesne podejście do pełnienia roli głowy państwa i bliskie więzi z narodem. Przez ostatnie lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zmarł w wieku 89 lat, a tron po nim przejął jego syn, książę Haakon.

Harald V Foto: PAP/NTB

Andrzej Wielowieyski (16 grudnia 1927 – 30 sierpnia 2026) – polski polityk, żołnierz Armii Krajowej (pseudonim „Wir”), działacz katolicki, wybitna postać opozycji demokratycznej w PRL i ekspert NSZZ „Solidarność”. Należał do Klubu Inteligencji Katolickiej, pełniąc przez lata funkcję jego wiceprezesa i sekretarza generalnego. Był bliskim doradcą Lecha Wałęsy, współorganizatorem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. W wolnej Polsce sprawował mandat senatora i posła na Sejm kilku kadencji (związany m.in. z Unią Demokratyczną i Unią Wolności), był wicemarszałkiem Senatu I kadencji oraz posłem do Parlamentu Europejskiego. Kawaler Orderu Orła Białego, odznaczony francuską Legią Honorową. Zmarł w otoczeniu rodziny w wieku 98 lat.

Andrzej Wielowieyski Foto: PAP/Leszek Szymański

Wrzesień 2026

Witold Płóciennik (4 stycznia 1997 – 3 września 2026) – polski operator filmowy i telewizyjny, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). W trakcie swojej kariery odpowiadał za zdjęcia do wielu docenianych produkcji fabularnych, zdobywając m.in. nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film „Ikar. Legenda Mietka Kosza” (2019) oraz Nagrodę Główną w Konkursie Filmów Polskich na festiwalu Camerimage za zdjęcia do „Zieji” (2020). Był również autorem zdjęć do obrazów takich jak „Wymyk”, „Carte Blanche”, „Mistrz” czy „Święto ognia”, a także popularnych seriali („Kruk”, „Klangor”, „Stulecie Winnych”, „Ołowiane dzieci”). Zmarł tragicznie w wieku 59 lat w okolicach Lubniewic.

Witold Płóciennik Foto: PAP/Adam Warżawa

Jeremy Thomas (26 lipca 1949 – 11 września 2026) – wybitny brytyjski producent filmowy, założyciel wytwórni Recorded Picture Company (RPC) oraz HanWay Films, uznawany za jedną z najważniejszych postaci europejskiego kina niezależnego. W swojej wieloletniej karierze wyprodukował około 80 filmów fabularnych, współpracując z czołowymi reżyserami światowego formatu, takimi jak Bernardo Bertolucci („Ostatni cesarz”, „Pod osłoną nieba”, „Mały Budda”), David Cronenberg („Nagi lunch”, „Crash”) czy Jerzy Skolimowski („Krzyk”). Jego produkcje zdobywały najważniejsze nagrody filmowe na świecie, w tym Oscary i Złotą Palmę w Cannes. Zmarł w swoim domu w Oxfordshire w wieku 77 lat.

Jeremy Thomas Foto: PAP/PA

Marina Vlady (10 maja 1938 – 24 września 2026) – francuska aktorka filmowa, teatralna, piosenkarka oraz pisarka pochodzenia rosyjskiego. Zadebiutowała w kinie jako nastolatka, zdobywając prestiżową nagrodę im. Suzanne Bianchetti i tworząc kreacje u takich reżyserów jak Jean-Luc Godard, Orson Welles, Bertrand Tavernier czy Ettore Scola. Szeroki rozgłos przyniosło jej również życie prywatne oraz wieloletni związek z kultowym rosyjskim bardem i poetą Władimirem Wysockim, któremu poświęciła poetycką książkę wspomnieniową „Wysocki, czyli przerwany lot”. Przez dekady angażowała się w działalność społeczną i charytatywną. Zmarła w swoim domu otoczona bliskimi w wieku 88 lat.

Marina Vlady w 1959 roku, na 20. Festiwalu Filmowym w Wenecji Foto: Wikimedia Commons

Październik 2026

Anatolij Kaszpirowski (11 sierpnia 1939 – 3 października 2026) – radziecki lekarz, psychoterapeuta i jeden z najbardziej rozpoznawalnych fenomenów telewizyjnych okresu pierestrojki. Zyskał międzynarodową sławę na przełomie lat 80. i 90. dzięki masowym telewizyjnym seansom zdrowotnym i telemostom, w trakcie których – posługując się sugestią – rzekomo oddziaływał na zdrowie milionów widzów przed telewizorami (m.in. w ZSRR oraz w Polsce, gdzie jego programy gromadziły gigantyczną widownię). Jego metody budziły ogromne kontrowersje i sprzeciw środowisk naukowych. W latach 90. sprawował krótko mandat deputowanego do rosyjskiej Dumy. Zmarł w wieku 87 lat.

Anatolij Kaszpirowski Foto: PAP/CAF-Andrzej Rybczynski

Tadeusz Lutak, ps. „Pancerz” (29 sierpnia 1917 – 5 października 2026) – żołnierz Wojska Polskiego, czołgista w kampanii wrześniowej 1939 r. pod rozkazami gen. Stanisława Maczka, a w czasie okupacji dowódca drużyny dywersyjnej Armii Krajowej w Strzyżowie. Przez ostatnie lata życia – jako najstarszy żyjący żołnierz i kombatant Wojska Polskiego oraz najstarszy mężczyzna w Polsce – był żywą legendą i symbolem heroicznej walki o wolność Ojczyzny. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz uhonorowany nagrodą Świadek Historii. Zmarł w wieku 109 lat.

Tadeusz Lutak Foto: IPN

Jeffrey Archer (15 kwietnia 1940 – 5 października 2026) – brytyjski pisarz i polityk, autor międzynarodowych bestsellerów literackich. Jego porywające powieści obyczajowe i sensacyjne, na czele z kultową książką „Kane i Abel”, rozeszły się na świecie w nakładzie przekraczającym 300 milionów egzemplarzy. Równolegle prowadził burzliwą karierę polityczną jako poseł Partii Konserwatywnej oraz członek Izby Lordów, którą na przełomie wieków przerwał głośny proces sądowy i wyrok więzienia. Do ostatnich lat pozostawał niezwykle płodnym twórcą. Zmarł w swoim domu w wieku 86 lat, tuż przed premierą swojej ostatniej powieści „Adam & Eve”.

Jeffrey Archer Foto: PAP/Newscom

Eva Marie Saint (4 lipca 1924 – 7 października 2026) – wybitna amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, jedna z ostatnich wielkich legend złotej ery Hollywood. Międzynarodową sławę i Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej przyniosła jej brawurowa rola u boku Marlona Brando w dramacie „Na nabrzeżach” (1954). Stworzyła niezapomniane kreacje w kasowych produkcjach i klasykach kina, takich jak thriller Alfreda Hitchcocka „Północ, północny zachód” u boku Cary'ego Granta czy dramat „Exodus”. Odznaczona gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood, dożyła sędziwego wieku 102 lat.

Eva Marie Saint Foto: pap

Prof. Andrzej Kułakowski (10 sierpnia 1929 – 13 października 2026) – wybitny lekarz chirurg onkolog, nestor polskiej onkologii i współtwórca jej nowoczesnych fundamentów. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej, a z warszawskim Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (późniejszym NIO-PIB) związany był nieprzerwanie od 1953 r. , kierując m.in. Kliniką Chirurgii Onkologicznej i budową ośrodka na Ursynowie. Był założycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, współtwórcą Polskiej Szkoły Onkologii oraz inicjatorem krajowego systemu rehabilitacji onkologicznej i ruchu Amazonek. Kawaler Orderu Orła Białego i Honorowy Obywatel Warszawy. Zmarł w wieku 97 lat.

Prof. Andrzej Kułakowski Foto: PAP/Radek Pietruszka

Prof. Adam Jamróz (5 grudnia 1945 – 14 października 2026) – polski prawnik, konstytucjonalista, politolog i wybitny nauczyciel akademicki. Przez lata związany z białostockim środowiskiem naukowym, był inicjatorem i kluczową postacią procesów prowadzących do usamodzielnienia się filii Uniwersytetu Warszawskiego, stając się w 1997 r. pierwszym rektorem nowo powołanego Uniwersytetu w Białymstoku (funkcję tę pełnił do 2002 r. ). W latach 2001–2003 sprawował mandat senatora RP, a następnie przez niemal dekadę pracował jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Uhonorowany m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułem doktora honoris causa UwB. Zmarł w wieku 81 lat.

Prof. Adam Jamróz Foto: PAP/Artur Reszko

Wiktor Legowicz (2 kwietnia1949 – 15 października 2026) – znany polski dziennikarz ekonomiczny, publicysta oraz wieloletni dyrektor i wicedyrektor Programu 3 Polskiego Radia (Trójki) w latach 80. i 90. Twórca i gospodarz kultowej, przystępnej audycji gospodarczej „Winien i ma”, w której przez lata w prosty i zrozumiały sposób wyjaśniał słuchaczom zawiłości świata ekonomii i finansów. Ceniony pedagog, wykładowca akademicki oraz laureat licznych nagród dziennikarskich, w tym Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla rozwoju Polskiego Radia. Zmarł w wieku 77 lat.

Wiktor Legowicz Foto: PAP/Rafał Guz

Walter Koenig (14 września 1936 – 26 października 2026) – amerykański aktor, scenarzysta i reżyser, niezapomniana ikona popkultury dzięki roli chorążego Pavla Chekova w kultowej oryginalnej serii serialu „Star Trek” (1967–1969) oraz w sześciu kinowych filmach pełnometrażowych z udziałem legendarnej załogi statku USS Enterprise. Wpisał się również w historię telewizyjnego sci-fi wyrazistą rolą Alfreda Bestera w serialu „Babylon 5”. Był autorem scenariuszy i książek oraz aktywnym uczestnikiem konwentów fanów fantastyki na całym świecie. Zmarł w Los Angeles w wieku 90 lat.