1 listopada odwiedzamy cmentarze często oddalone o setki kilometrów. Dojazd i powrót w tym czasie wiąże się z koniecznością stania w wielogodzinnych korkach na zatłoczonych drogach, dlatego wiele osób chciałoby rozłożyć wyjazd na kilka dni. W tym roku nie będzie to jednak możliwe bez dnia urlopu. Choć poniedziałek przypadający po Wszystkich Świętych to Dzień Zaduszny, wolne od pracy będą mieli tylko nieliczni.

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Zaduszki są dniem roboczym. Kto może liczyć na wolne?

Choć to święto w tradycji katolickiej ma szczególne znaczenie, przepisy nie zaliczają go do dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że dla większości z nas jest to standardowy dzień roboczy.

Mimo że 1 listopada przypada w niedzielę, to pracownikom nie przysługuje za to dodatkowy dzień wolny, tak jak w przypadku soboty. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w przyjętym okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Pewne udogodnienia czekają jednak część uczniów. W wielu szkołach w poniedziałek 2 listopada dyrektorzy skorzystają z przysługującego im prawa do wyznaczania tzw. dni dyrektorskich. Jeśli dyrekcja danej placówki zdecyduje się na to właśnie 2 listopada, młodzież i dzieci zyskają przedłużony weekend bez zajęć lekcyjnych.

Długie weekendy w listopadzie i końcówce roku

Szansa na długi weekend pojawi się jeszcze w listopadzie. Święto Niepodległości 11 listopada wypada bowiem w środę i jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Zaplanowanie urlopu w czwartek i piątek (12 i 13 listopada) lub w poniedziałek i wtorek (9 i 10 listopada) pozwoli na 5-dniowe wolne.

W 2026 r. mamy łącznie 14 dni ustawowo wolnych od pracy. W grudniu czekają nas takie: Wigilia, a także pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, który wypada w sobotę. Za święto przypadające w tym dniu pracownikom przysługuje prawo do odbioru dodatkowego dnia wolnego w innym terminie. Jeśli pracodawca wyznaczy go 28 grudnia, będzie to okazja do długiego 5-dniowego weekendu bez brania urlopu: od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia.

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Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.

W tym roku zostało jeszcze 5 dni ustawowo wolnych od pracy. Będą to: