Jak informuje TVN24 Meteo, obecnie Polska jest pod wpływem chłodnego powietrza powiązanego z wyżem znajdującym się w okolicach Sankt Petersburga nad Rosją. Ta sytuacja zmieni się już za kilka dni, gdy dopłyną do nas cieplejsze masy powietrza znad Morza Śródziemnego.

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Nawet 20 stopni Celsjusza. Gdzie będzie najcieplej?

Początek tygodnia zapowiada się chłodno. W poniedziałek 19 października miejscami temperatura wyniesie zaledwie 8 stopni. Z prognoz wynika jednak, że już w środę będziemy mogli cieszyć się znakomitą pogodą. Na południu termometry pokażą 19 stopni, a lokalnie nawet 20 stopni Celsjusza.

W drugiej połowie tygodnia temperatura nieco się obniży, ale do końca miesiąca pozostanie stosunkowo wysoka jak na tę porę roku. Na wschodzie wyniesie około 10 stopni, natomiast na południu i zachodzie od 15 do 16 stopni.

Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych?

Początek listopada przyniesie już nieco chłodniejszą aurę, choć w porównaniu do poprzednich lat temperatury i tak będą całkiem przyjemne. We Wszystkich Świętych na zachodzie kraju termometry mają wskazać maksymalnie 12-13 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na południu kraju, zwłaszcza w górach.

Znacznie większy chłód czeka nas nocami. Już pod koniec października należy spodziewać się, że temperatury mogą spaść do 1 stopnia, a w rejonach górskich i podgórskich nawet poniżej 0. Cieplej będzie jedynie na północy. Tam termometry w nocy mają pokazać 7-8 stopni. Według wstępnych prognoz IMGW 1 listopada mogą też wystąpić przelotne opady deszczu, jednak niekoniecznie w całej Polsce.