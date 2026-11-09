Jeszcze kilka dni temu prognozy wskazywały na to, że 11 listopada nadejdzie wyraźne ocieplenie. Okazuje się jednak, że nieco wyższych temperatur spodziewać należy się dopiero w czwartek 12 listopada.

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Niże atlantyckie wpłyną na pogodę w Polsce

Nad Europą pojawi się przebudowa układów barycznych – zaznacza IMGW w swojej najnowszej prognozie na Święto Niepodległości. Już teraz nad północnym Atlantykiem rozwija się głęboki niż. Związana z nim zatoka niżowa i strefa frontu atmosferycznego mogą coraz bardziej wpływać na pogodę w naszej części kontynentu.

W związku ze wspomnianymi niżami atlantyckimi w najbliższych dniach w Polsce spodziewać należy się większego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu oraz zmiany kierunku napływu mas powietrza.

Pogoda na 10 listopada. Możliwy śnieg w górach

We wtorek 10 listopada zauważymy zmianę pogody. Powietrze docierające do naszego kraju z zachodu będzie nieco cieplejsze, a jednocześnie wilgotne. Pojawi się większe zachmurzenie oraz opady deszczu. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich możliwy będzie natomiast deszcz ze śniegiem, a w górach – śnieg.

Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 5 do 9 st. C. Nieco chłodniej będzie jedynie na północnym wschodzie, około 2 st. C.

Pogoda na 11 listopada będzie zróżnicowana. Cieplej na zachodzie, chłodniej na wschodzie

Pogoda 11 listopada, jak podkreśla w swoich najnowszych prognozach IMGW, ma być szczególnie kształtowana przez wspomniany niż znad północnego Atlantyku. Wówczas od zachodu do naszego kraju mogą nadal napływać delikatnie cieplejsze masy powietrza. Jednocześnie we wschodniej części Polski cały czas utrzymywać ma się chłód.

W efekcie pogoda w Narodowe Święto Niepodległości może być w naszym kraju zróżnicowana. Na zachodzie termometry mają pokazać maksymalnie 8–9 st. C, w centrum 4–6 st. C, a na wschodzie miejscami zaledwie 2–4 st. C.

W ciągu dnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe jednak będą również przejaśnienia. Mieszkańcy zachodnich regionów powinni spodziewać się przelotnego deszczu. Na wschodzie kraju z kolei możliwe są przejściowe opady deszczu ze śniegiem.

W nocy z 11 na 12 listopada ponownie wystąpić ma różnicowanie temperatur w kraju. Na zachodzie słupki rtęci wskażą nieco powyżej 0 st. C, natomiast na wschodzie możliwe będą przymrozki.

W czwartek 12 listopada w południowej części kraju odczujemy chwilowe ocieplenie. Termometry pokazać tam mają maksymalnie od 7 do 12 st. C. Zdecydowanie chłodniej będzie w regionach północnych, gdzie maksymalne temperatury mieścić się mają w przedziale od 2 do 6 st. C.