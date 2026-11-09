Kopuła Fitzpatricka to magazyn soli
Historia tych konstrukcji sięga lat 60. XX wieku.
Czytaj więcej
Tesla zakończy produkcję Cybertrucka w swojej gigafabryce w Austin w Teksasie, poinformował Elon Musk na portalu X. Ma to nastąpić około połowy prz...
Pierwsze tego typu obiekty powstały w kanadyjskiej prowincji Ontario w 1968 r. W ciągu 10 lat powstało ich tam aż 200. Zostały opracowane przez Kanadyjczyka Johna Fitzpatricka, który w 1972 r. otrzymał na nie patent.
Mężczyzna był jednak nie tylko inżynierem i wynalazcą, lecz także lekkoatletą specjalizującym się w biegach sprinterskich. Uczestniczył w IX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r., w których zajął piąte miejsce w biegu na 200 m.
Czytaj więcej
Zmiany dla kierowców w Warszawie. W stolicy pojawi się sześć nowych fotoradarów, a także kolejne dwa odcinkowe pomiary prędkości. Jeden z OPP będzi...
Obecnie kopuły Fitzpatricka są powszechne w wielu krajach świata jako magazyny soli wykorzystywanej do oczyszczania dróg ze śniegu i lodu. W Polsce ich głównym użytkownikiem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W jej posiadaniu, według stanu na 2 listopada 2026 r., jest 288 magazynów soli. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie one znajdują się w kopułach Fitzpatricka.
Czytaj więcej
„Tu jest wieś, tu się żywność produkuje. Doceń naszą pracę” — tablice informacyjne z takim hasłem pojawiły się w gminach Somonino i Żukowo na Pomor...
Kopuła Fitzpatricka ma charakterystyczny kształt. Jest stożkowatą, 20-stronną konstrukcją opartą na betonowych fundamentach. Dzięki swojemu opływowemu kształtowi nie gromadzi się na niej śnieg i nie jest narażona na konsekwencje silniejszych podmuchów wiatru. Ponadto kopuła posiada drewnianą konstrukcję, która zapewnia przechowywanej wewnątrz soli odpowiednio niską wilgotność. W efekcie sól nie zbryla się i może być bez problemu wykorzystywana w czasie zimy przez pługopiaskarki.
Ponadto konstrukcje kopuły Fitzpatricka są lekkie i tanie w budowie. Ich średnica zazwyczaj wynosi ok. 30 m, a wysokość ok. 15 m. Największe mogą mieć jednak średnicę sięgającą 41 m i wysokość wynoszącą nawet 18 m. Pozwalają na przechowywanie do 7 tys. ton soli. Dzięki tak dużym rozmiarom w ich wnętrzach bez problemu mogą operować ładowarki i samochody ciężarowe.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas