Aby odpowiedzieć na te pytania, warto sprawdzić prognozę długoterminową IMGW na najbliższe cztery miesiące, a także przyjrzeć się przewidywaniom meteorologów związanym z kształtującym się nad Arktyką sezonowym cyklonem polarnym.

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Prognoza długoterminowa IMGW na zimę. Taki może być grudzień i styczeń

Jak wynika z długoterminowej prognozy IMGW, pierwszy zimowy miesiąc, czyli grudzień, ma być w całej Polsce ciepły. Średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020.

Pogoda długoterminowa IMGW na grudzień 2026 Foto: IMGW

Ponadto w całym kraju nie należy spodziewać się dużych opadów. Ich miesięczna suma ma mieścić się w normie wieloletniej. Taka prognoza może więc oznaczać, że w grudniu nie będzie typowo mroźnej i śnieżnej aury.

Styczeń może przynieść tu jednak pewne zmiany. Średnie miesięczne temperatury, zgodnie z prognozą IMGW, mają mieścić się w normie wieloletniej, co oznacza, że mają być typowe dla tego zimowego miesiąca. Szanse na mróz są zatem większe niż w grudniu.

Pogoda długoterminowa IMGW na styczeń 2027 Foto: IMGW

Z kolei w przypadku opadów pojawi się pewne zróżnicowanie regionalne. Na północy Polski, a także w województwie kujawsko-pomorskim oraz na południu od Opolszczyzny po Podkarpacie miesięczna suma opadów atmosferycznych ma kształtować się powyżej normy wieloletniej. Tym samym tu szanse na śnieg są nieco wyższe niż na pozostałym obszarze, gdzie suma opadów ma mieścić się w normie.

Prognoza pogody na zimę. Cyklon polarny nad Arktyką może wpłynąć na pogodę w Polsce

Pewnych wskazówek dotyczących prognozy na nadchodzącą zimę wypatrywać można nad Arktyką.

To tam, jak zauważa serwis twojapogoda.pl, formuje się sezonowy cyklon polarny, zwany również wirem polarnym, czyli układ niskiego ciśnienia krążący wokół bieguna północnego i gromadzący tam wyjątkowo zimne masy powietrza. Otaczający go prąd strumieniowy stanowi barierę oddzielającą zimne masy powietrza nad Arktyką od ciepłych cały czas znajdujących się nad Europą, w tym Polską.

To właśnie od kondycji cyklonu polarnego w dużej mierze zależy charakter nadchodzącej zimy w naszym kraju.

Jeśli wir pozostanie silny i zwarty, do Polski napływać będzie łagodniejsze powietrze z zachodu i południa, przynosząc zamiast srogich mrozów typową dla późnej jesieni wilgotną i wietrzną pogodę. Z kolei osłabienie lub rozerwanie prądu strumieniowego może spowodować gwałtowne wahania temperatur, a także śnieżyce przeplatające się z ulewami i wichurami.

Jak zauważa serwis twojapogoda.pl, obecne modele pogodowe wskazują na stopniowe umacnianie się wiru, co oznaczać może łagodniejszy początek zimy. Jednak, jak zauważają eksperci, sytuacja może jeszcze ulec zmianie.