Francis Fukuyama wraca po latach książką „In the Realm of The Last Man” („W królestwie ostatniego człowieka”)
Francis Fukuyama wraca po latach książką „In the Realm of The Last Man” („W królestwie ostatniego człowieka”) i choć to tylko wspomnienia, tezy tej książki znów przyciągają uwagę w nie mniejszym stopniu, niż jego poprzednie słynne prace z lat 90. jak „Koniec historii i ostatni człowiek”, czy wydany dekadę później „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”. Zwłaszcza pierwsza z tych książek narobiła „światowego zamieszania”. Stała się nie tylko bestsellerem, ale sztandarem triumfującego progresizmu. Większość wyznawców Fukuyamy uznała ją za polityczny manifest, proroczą wizję świata wyzwolonego z konfliktów. Upadek berlińskiego muru Fukuyama miał tłumaczyć jako ostateczny triumf liberalnej demokracji, a przyszłość ludzkości postrzegać w różowych barwach. „Koniec historii” wydawał się też odtrutką na ponurą wizję Samuela Huntingtona, którego „Zderzenie cywilizacji” rozumiano jako wpychanie ludzkości na pole niekończącego się konfliktu.
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