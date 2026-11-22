Francis Fukuyama wraca po latach książką „In the Realm of The Last Man” („W królestwie ostatniego człowieka”) i choć to tylko wspomnienia, tezy tej książki znów przyciągają uwagę w nie mniejszym stopniu, niż jego poprzednie słynne prace z lat 90. jak „Koniec historii i ostatni człowiek”, czy wydany dekadę później „Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej”. Zwłaszcza pierwsza z tych książek narobiła „światowego zamieszania”. Stała się nie tylko bestsellerem, ale sztandarem triumfującego progresizmu. Większość wyznawców Fukuyamy uznała ją za polityczny manifest, proroczą wizję świata wyzwolonego z konfliktów. Upadek berlińskiego muru Fukuyama miał tłumaczyć jako ostateczny triumf liberalnej demokracji, a przyszłość ludzkości postrzegać w różowych barwach. „Koniec historii” wydawał się też odtrutką na ponurą wizję Samuela Huntingtona, którego „Zderzenie cywilizacji” rozumiano jako wpychanie ludzkości na pole niekończącego się konfliktu.